Un commentateur turc suspendu pour une erreur bête

C’est pas Margotton qui aurait fait ça. Le commentateur turc Murat Ekrem Çimen a été suspendu de ses fonctions pour avoir, pendant quatre minutes, confondu les deux équipes lors de la rencontre entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, diffusée sur la chaîne turque TRT.

Pendant ce court moment d’égarement, le malheureux a confondu les joueurs iraniens, qui jouaient en blanc, avec ceux de la Nouvelle-Zélande, tout de noir vêtus, en commentant les actions des seconds comme s’il s’agissait des premiers. C’est uniquement lorsque le reconnaissable Mehdi Taremi est apparu en gros plan à l’écran que Murat Ekrem Çimen s’est rendu compte de son erreur… trop tard.

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Un comportement jugé inacceptable

La chaîne de télévision a annoncé la mise à l’écart du journaliste via les réseaux sociaux, indiquant que « l’erreur commise lors du commentaire du match Iran–Nouvelle-Zélande, diffusé ce mardi matin, est inacceptable au regard des normes de diffusion de TRT », avant de poursuivre : « Le commentateur concerné a été retiré de l’équipe de diffusion de la Coupe du monde aux États-Unis dans le cadre de l’enquête et ne participera plus aux retransmissions du tournoi. Il est inacceptable pour TRT qu’une personne ayant plus de 30 ans d’expérience dans la diffusion sportive commette une telle erreur. ». Une procédure administrative a également été engagée, alors qu’il aurait juste fallu lui prendre rendez-vous chez l’ophtalmo…

Qu’il se rassure, la sélection turque va très vite le rejoindre au pays.

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