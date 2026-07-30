Qui pour remplacer Bradley Barcola au PSG ?

Antonio Nusa

Bonjour polyvalence. Dans le PSG de Luis Enrique, où la versatilité est un prérequis, Antonio Nusa pourrait séduire l’entraîneur espagnol par sa capacité à occuper tous les postes de l’attaque. C’est simple : à Leipzig, où il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, Nusa a visité toute l’attaque, avec une majorité de matchs disputés en tant qu’ailier gauche. Un profil qui colle évidemment à celui de Bradley Barcola, qui aura occupé toutes les positions de l’attaque parisienne avec, lui aussi, une certaine préférence pour le côté gauche. Au-delà de cette capacité à jouer partout, le Norvégien de 21 ans dispose d’une qualité technique au-dessus de la moyenne. À son sujet, Morten Albertsen, entraîneur de Nusa chez les jeunes, le décrivait à TV2 comme un « joueur capable de dribbler toute la défense trois fois avant de marquer ». Suffisant pour espérer intégrer la rotation du PSG de Luis Enrique ?

Yan Diomandé

Alors peut-être ? Pendant que Yan Diomandé pensait finaliser sa signature au Real Madrid ce mardi, L’Équipe remettait une pièce dans le dossier de l’Ivoirien qui échappe au PSG mais pas encore totalement. Une affaire de mercato qui tient en haleine les supporters parisiens, tant il est le meilleur ailier sur le marché. Tellement le meilleur que le club parisien n’a plus voulu suivre les enchères vertigineuses avec les Merengues (autour de 120 millions d’euros), en plus d’un salaire autour de 10 millions d’euros par an. Capable de jouer des deux côtés, prometteur, supersonique et moderne : tout ce que Diomandé le PSG.

Ibrahim Mbaye

En changeant d’agent cet été pour Jorge Mendes et alors qu’une image de son entourage posant avec le maillot d’Aston Villa à son nom est diffusée par le journaliste Romain Molina sur les réseaux sociaux, Ibrahim Mbaye semble sur le départ. Et si son avenir s’écrivait plutôt dans son club formateur ? Arrivé à 10 ans au PSG, celui qui peut aussi jouer sur les deux ailes est tant attendu, aussi bien en club qu’avec le Sénégal (15 sélections), qu’on en oublie son année de naissance : 2008. Pour que ce soit la saison qui confirme tous les espoirs placés en lui, le natif de Trappes devra apprendre à être plus impactant en sortie de banc (quatre buts pour autant de passes décisives en 42 bouts de matchs).

Saïd El Mala

Annoncé à Dortmund par Lothar Matthäus en personne lors de sa chronique pour Sky, Saïd El Mala est toujours ce mercredi un joueur de Cologne. Dans un mercato bordélique aux multiples retournements de situation, on ne peut que considérer un joueur comme inatteignable uniquement lorsqu’il signe officiellement dans un nouveau club. Bref, voir El Mala débarquer à Paris ne serait franchement pas une ignominie. Pour sa première saison en Buli, du côté de Cologne donc, il a pris part à tous les matchs des Effzeh, inscrivant au passage treize buts. Hormis ses statistiques, l’homme transperce littéralement des défenses par sa qualité d’accélération. Comme Bradley Barcola. En décembre dernier, lors d’une interview croisée avec son frère donnée à 11Freunde, l’homme déclarait : « Je prends le ballon et je commence simplement à courir. Il n’y a pas un seul défenseur en Bundesliga en ce moment dont je pense : ‘je ne peux pas le passer.’ » De l’audace, c’est oui.

Romain Del Castillo

Un nom aux sonorités espagnoles ? Luis Campos prend. Sur un malentendu, le directeur sportif du PSG croit recruter en Romain Del Castillo un jeune de la Masia pour trouver un pote à Dro Fernández et claque 75 millions sur l’affaire. Le package arrive et Campos a la mauvaise surprise de tomber sur un jeunot de… 30 piges. Ses onze matchs de Ligue des champions lui permettront d’apprendre quelques trucs à Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé. Bonus : co-meilleur tireur de penalty du championnat français, il s’érige en sixième tireur évident en cas de soirées européennes qui s’éternisent (Liverpool, Tottenham, Arsenal).

LeBron James

Il vient de signer dans la ville de l’amour fraternel, barrez ce qui vous arrange et voilà LeBron James au Paris Saint-Germain. Oui, il est actionnaire minoritaire de Liverpool, la destination privilégiée par Bradley Barcola. Oui, il a 41 ans, soit 6 de plus que Danny Welbeck. Mais dans la catégorie ailier, LeBron James est une référence. Seul bémol : il est né dans le pays qui écrit « réduit à dix joueurs » sur le tableau d’affichage pour expliquer à ces Américains qui n’y comprennent rien ce que veut dire un carton rouge.

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