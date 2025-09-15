Barcola, ce leader d’attaque dont Paris a besoin

Auteur d’un doublé pour offrir la victoire au PSG contre Lens, Bradley Barcola démarre une nouvelle fois sa saison en trombes. Un soulagement pour le club de la capitale, qui va devoir trouver des solutions pour composer son attaque dans les prochaines semaines.

La fin d’été 2024 lui avait permis de se révéler au fil des stats qui s’empilaient chaque week-end aux quatre coins de l’Hexagone. Dix buts précisément entre août et début novembre et déjà une partie de l’équation du départ de Kylian Mbappé résolue pour le PSG. Un an plus tard, Bradley Barcola a donc décidé d’entamer une nouvelle fois la saison pied au plancher. Doublement décisif à Toulouse, titulaire et buteur avec les Bleus pendant la trêve, le n°29 a conduit son équipe à la victoire contre Lens, ce dimanche. Une – rare – bonne nouvelle pour l’attaque du club de la capitale.

Allô Bradley, bobo

Luis Enrique a eu le temps de digérer l’information : pendant de longues semaines, il devra composer sur un fil avec son attaque, amputée de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Le trio aligné contre Lens avait pourtant fière allure, mais Khvicha Kvaratskhelia n’aura passé qu’une demi-heure sur la pelouse, avant de céder sa place à Ibrahim Mbaye. Et voici donc toute la ligne offensive titulaire sur le flanc. Quatrième homme de la rotation, Barcola se retrouve de fait première option offensive comme on dit au basket, pour une durée indéterminée.

Surtout que Lee Kang-in, capable d’évoluer dans le trident de devant, a également baissé pavillon après la pause. En conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique n’a pas donné de nouvelles des deux hommes, pas plus que de Lucas Beraldo. « Il va falloir s’adapter et répondre en tant qu’équipe, a botté en touche le technicien espagnol. De ce point de vue, je suis tranquille. » Une confiance indéfectible dans son groupe, mais qui ne pourra masquer les absences. Une situation compliquée qui pourrait pourtant permettre à certains de gagner en responsabilités, et pas seulement pendant l’intérim.

Un Bradley taille patron ?

Épaulé de son lieutenant Gonçalo Ramos, à lui de faire tourner l’une des meilleures attaques d’Europe. Une mission acceptée et accomplie avec brio face aux modestes Lensois, d’un enroulé millimétré en pleine lucarne, d’abord. Une frappe bien à lui, comme il l’expliquait après coup en zone mixte. « J’ai ma technique de frappe depuis petit et j’ai toujours vu sur des photos que mon pied était un peu bizarre quand je tirais. Tant que ça me permet de marquer, je suis content. » D’une jolie cavalcade conclue d’un tir chirurgical, ensuite. « C’est vrai que je ne tire pas forcément beaucoup de loin, mais là j’étais plein axe et je me suis dit que ça pouvait le faire. »

Des prises d’initiative qui pourraient bien s’avérer primordiales pour les Rouge et Bleu, au fil des rendez-vous majeurs qui se profilent. L’Atalanta pour lancer la défense de leur titre européen mercredi, l’OM et rapidement le déplacement à Barcelone, le 1er octobre. De quoi faire du Lyonnais un véritable franchise player ? « Il va avoir le même rôle que d’habitude, a pour sa part tenté de dédramatiser Luis Enrique. Il a été un joueur très important lors des deux dernières saisons. C’est un joueur différent, rapide, international. C’est un moment très spécial pour lui et pour nous. » On en reparle au mois d’octobre ?

Des nouvelles rassurantes de Lucas Beraldo après sa sortie sur blessure