Renato Civelli devient directeur sportif en Argentine
Le patron de la défense.
Renato Civelli reprend du service. L’ancien défenseur de l’OM ou Nice a été nommé directeur sportif du club argentin Defensa y Justicia. « L’arrivée de Renato répond à une volonté claire du club : continuer à professionnaliser nos structures sportives, a déclaré Diego Lemme, président du récent 12e de la poule A du championnat de clôture. Nous connaissons son parcours, son expérience internationale et son engagement envers une méthode de travail qui correspond parfaitement à l’identité de notre club. »
🔰 Renato Civelli, nuevo Director Deportivo Desde Defensa y Justicia anunciamos la incorporación de Renato Civelli como Director Deportivo del club. Con una extensa trayectoria en el fútbol argentino y europeo, con pasos por clubes de Francia y Turquía, Renato aporta… pic.twitter.com/kRvx2ZgICT— Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) December 19, 2025
Rentré en Argentine en janvier 2017 après une saison et demi à Lille, le défenseur central a raccroché les crampons voilà quatre ans. En parallèle, il avait ouvert une boulangerie française en plein cœur de Buenos Aires.
