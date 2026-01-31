S’abonner au mag
  • France
  • AS Saint-Étienne

Les Verts n’ont plus d’entraîneur

TJ
Les Verts n’ont plus d’entraîneur

Tout se passe comme prévu. Annoncé partant avant même son ultime match sur le banc de Saint-Étienne, qu’il aura donc perdu à domicile contre Boulogne, Eirik Horneland a été remercié ce samedi soir par ses dirigeants. Sur ses réseaux, le club stéphanois a également annoncé le départ de ses deux adjoints.

Déjà tourné vers son successeur, l’ASSE a ciblé Philippe Montanier, qui aurait une longueur d’avance sur Franck Haise, autre nom cité dans le dossier. Le club n’a pas communiqué l’identité de la personne ayant repris l’intérim. Ce qui traduit très certainement la volonté du staff stéphanois de vite officialiser son nouveau coach.

Boulogne plonge Saint-Étienne dans la crise pour la dernière d’Eirik Horneland

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
103
190
22
Revivez Paris FC-Marseille (2-2)
Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!