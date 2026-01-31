Les Verts n’ont plus d’entraîneur

Tout se passe comme prévu. Annoncé partant avant même son ultime match sur le banc de Saint-Étienne, qu’il aura donc perdu à domicile contre Boulogne, Eirik Horneland a été remercié ce samedi soir par ses dirigeants. Sur ses réseaux, le club stéphanois a également annoncé le départ de ses deux adjoints.

ℹ️ L'AS Saint-Étienne et Eirik Horneland se séparent d'un commun accord. L’AS Saint-Étienne confirme que le club et son entraîneur principal, Eirik Horneland, ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce dimanche 1er février. Eirik… pic.twitter.com/55YASzYmQD — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 31, 2026

Déjà tourné vers son successeur, l’ASSE a ciblé Philippe Montanier, qui aurait une longueur d’avance sur Franck Haise, autre nom cité dans le dossier. Le club n’a pas communiqué l’identité de la personne ayant repris l’intérim. Ce qui traduit très certainement la volonté du staff stéphanois de vite officialiser son nouveau coach.

