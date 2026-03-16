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L’Espagne a trouvé un adversaire pour remplacer l’Argentine

EA
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L’Espagne a trouvé un adversaire pour remplacer l’Argentine

Yamal ne pourra finalement pas laver Messi en retour. La Finalissima étant annulée, l’Espagne cherchait une équipe à martyriser pour préparer le Mondial.

Ce lundi, la Roja a annoncé que la victime sera la Serbie. Le lieu et la date du crime ont déjà été décidés : ce sera le 27 mars au stade de La Cerámica de Villarreal. Quant à l’Argentine, aucun match de substitution n’a encore été annoncé.

La Serbie ne sera pas de la partie au Mondial cet été. Les Plavi ont terminé 3es de leur groupe de qualification derrière l’Angleterre et l’Albanie. La dernière fois qu’ils ont affronté l’Espagne, les Serbes s’étaient pris trois golazos à zéro dans la musette.

La Finalissimavić, ça sonne bien aussi.

L’Espagne bat la Suisse sur le fil, le Danemark en quarts

EA

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