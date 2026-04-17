Pas de finale de Coupe d’Europe pour le PSG

L’esprit du Real Madrid ne fonctionne plus que chez les U19. Le PSG n’ira pas en finale de Ligue des champions. Au bout d’une séance de tirs au but ahurissante à Lausanne, où ils menaient de deux buts avant de se faire rejoindre, les Titis ont vu leur rêve de finale de Youth League s’échapper. Javier Navarro, le jeune gardien du Real, a fait le boulot en sauvant trois tentatives parisiennes (1-1, 5-4 aux T.A.B.). Le PSG n’a jamais gagné la Ligue des champions des U19.

Le pire, c’est que les protégés de Jean-François Vulliez avaient fait le plus dur en ouvrant le score, par l’intermédiaire d’Elijah Ly, auteur d’une magnifique frappe enroulée du droit (29e). Les Parisiens ont ensuite reculé, reculé, jusqu’à l’égalisation de Liberto Navascués en toute fin de match (1-1, 83e). La finale se déroulera ce lundi (19h15). Le Real Madrid affrontera le Club Bruges, vainqueur de Benfica dans l’autre demi-finale.

Kylian Mbappé demandera à jouer la finale.

Quels joueurs du Bayern Munich et du Real Madrid peuvent être suspendus face au PSG ?