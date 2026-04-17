Le Club Bruges s’offre une finale européenne

Bruges en finale d’une Coupe d’Europe ! Vous ne nous croyez pas ? Bon OK, ce n’est ni la Ligue des champions, ni la Ligue Europa, ni la Ligue Conférence, on vous l’accorde. Mais quand même. Ce vendredi après-midi, les U19 du Club Bruges ont dominé les U19 du SL Benfica à l’occasion de la demi-finale de la Youth League au stade de la Tuilière à Lausanne.

Les titis du PSG pour Bruges ?

Plus réalistes que les Lisboètes, les gamins belges l’ont emporté 3-1 grâce à des réalisations signées Goemaere (37e), Garcia (57e) et Musuayi (67e). Dominateurs (20 tirs à 9) mais peu efficaces, les jeunes de Benfica ont sauvé l’honneur avec le but contre son camp inscrit par le malheureux Verlinden dans le temps additionnel (90e+2).

Qualifiée pour la première fois de l’histoire du club en finale de la Youth League, la jeune génération brugeoise affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre les titis du PSG et les jeunes du Real Madrid (coup d’envoi ce vendredi à 18h45).

Le doublé du PSG, c’est tout droit.

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