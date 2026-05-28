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Un premier club de Ligue 1 passe l'épreuve de la DNCG

CG
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Un premier club de Ligue 1 passe l'épreuve de la DNCG

Le début des oraux décisifs de l’intersaison. C’est le moment que les clubs redoutent chaque année aux alentours de mai-juin, le moment où le couperet peut tomber et les sanctions être décidées. La fameuse épreuve de la DNCG !

Dunkerque doit fournir des documents

Pas d’inquiétude pour Angers, premier club de Ligue 1 laissé tranquille par le gendarme financier du football français, qui n’a pris « aucune mesure » à l’égard du SCO.

Même sérénité pour Guingamp, Metz, Montpellier et Pau, qui sont passés sans se faire taper sur les doigts. En Ligue 2, toujours, l’USL Dunkerque doit fournir des éléments complémentaires demandés par la DNCG pour éviter d’être puni.

Un départ en douceur.

Le SCO rend hommage à Néa, 15 ans, décédé ce week-end

CG

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