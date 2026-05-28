L'UNFP FC bientôt de retour sur les pelouses

Au boulot. L’UNFP l’a annoncé ce jeudi matin : l’édition 2026 du stage UNFP FC démarrera le 23 juin prochain et se clôturera le 8 août prochain. Créé par René Charrier en 1990, ce stage estival s’adresse à une classe des footballeurs rarement sous le feu des projecteurs : les chômeurs.

Pendant six semaines, ces joueurs sans contrat, qui ont sollicité l’Union nationale des footballeurs professionnels, s’entraînent en groupe avec un staff de qualité, des infrastructures modernes et surtout, ils disputent des matchs face à des équipes professionnelles. La saison dernière, l’UNFP FC avait notamment affronté le Paris FC. Ces matchs leurs permettent d’être à 100% de leur forme lorsqu’un club souhaitera les signer.

« Défendre les droits et les intérêts des joueurs »

Président de l’UNFP, David Terrier a rappelé l’importance de cette initiative via les réseaux sociaux de l’UNFP : « Ce n’est pas une mission qui nous tient à cœur, elle est indispensable. Défendre les droits et les intérêts des joueurs c’est aussi les accompagner dans les moments compliqués quand le contrat manque. »

Pendant sa carrière, l’ancien joueur du FC Metz avait connu cette période précaire. D’après ses souvenirs, « c’est dur psychologiquement, mentalement et physiquement. » La responsabilité de l’UNFP FC est donc d’« offrir des conditions dignes d’un club pro et de leur donner toutes les chances d’être prêts. »

La chance, ils pourront lâcher le Open to Work sur Linkedin.

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