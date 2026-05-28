S’abonner au mag
  • International
  • Russie

La visite de Pirlo et Materazzi en Russie fait polémique

OC
12 Réactions
La visite de Pirlo et Materazzi en Russie fait polémique

Deux beaux champions… Marco Materazzi et Andrea Pirlo ont été aperçus en Russie samedi dernier, dans le cadre du «  Football Day » , un évènement organisé par la fédération russe de football. Les vainqueurs du Mondial 2006 ont participé à un match de gala ainsi qu’à une séance de dédicaces, en compagnie notamment de l’attaquant Artem Dzyuba, soutien affiché de Vladimir Poutine. Une bain de foule populaire dans un pays qui, le jour même, lançait d’importantes frappes de missiles sur Kiev.

Une sortie qui fait réagir

Cette visite en Russie a suscité l’indignation dans le monde du sport, à commencer par Vladyslav Heraskevych, athlète de skeleton disqualifié des derniers JO d’hiver pour avoir porté un casque représentant des visages d’athlètes et de citoyens ukrainiens tués durant le conflit. « Il est triste de voir des légendes de mon enfance se transformer en personnes sans morale, pour qui rien n’est plus précieux que les roubles russes. La honte», a-t-il déclaré sur X.

Députée européenne italienne de centre gauche et vice-présidente du Parlement européen, Pina Picierno y est allée aussi de son message pour faire part de son indignation. « L’argent peut acheter beaucoup de choses, il peut même, de façon incroyable, amener un champion du sport à signer des ballons à Moscou au moment même où ce régime criminel tue des civils sans distinction et menace des pays européens. Ce que l’argent ne peut pas acheter, c’est la crédibilité, la tenue, la capacité à se comporter dans le monde avec honneur et droiture. »

Aucun coup de boule à déplorer.

Antonio Cassano affirme qu’il était meilleur que Totti, Del Piero et Baggio

OC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 3j
128
6

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.