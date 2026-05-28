La visite de Pirlo et Materazzi en Russie fait polémique

Deux beaux champions… Marco Materazzi et Andrea Pirlo ont été aperçus en Russie samedi dernier, dans le cadre du « Football Day » , un évènement organisé par la fédération russe de football. Les vainqueurs du Mondial 2006 ont participé à un match de gala ainsi qu’à une séance de dédicaces, en compagnie notamment de l’attaquant Artem Dzyuba, soutien affiché de Vladimir Poutine. Une bain de foule populaire dans un pays qui, le jour même, lançait d’importantes frappes de missiles sur Kiev.

🔴 Italian footballers @Pirlo_official and @iomatrix23 visit Moscow amid major Russian attack on Kyiv. 🧵 1/4 ⬇️ pic.twitter.com/wmAvwu94SQ — UNITED24 Media (@United24media) May 25, 2026

Une sortie qui fait réagir

Cette visite en Russie a suscité l’indignation dans le monde du sport, à commencer par Vladyslav Heraskevych, athlète de skeleton disqualifié des derniers JO d’hiver pour avoir porté un casque représentant des visages d’athlètes et de citoyens ukrainiens tués durant le conflit. « Il est triste de voir des légendes de mon enfance se transformer en personnes sans morale, pour qui rien n’est plus précieux que les roubles russes. La honte», a-t-il déclaré sur X.

Today was one of the largest Russian attacks, during which 600 drones and 90 missiles were launched at Ukraine. Also today, Italian football legend Andrea Pirlo was spotted in Moscow next to Russian footballer Dzyuba, who openly supports the Kremlin’s policy and the killing of… pic.twitter.com/FXWk4XSd1e — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) May 24, 2026

Députée européenne italienne de centre gauche et vice-présidente du Parlement européen, Pina Picierno y est allée aussi de son message pour faire part de son indignation. « L’argent peut acheter beaucoup de choses, il peut même, de façon incroyable, amener un champion du sport à signer des ballons à Moscou au moment même où ce régime criminel tue des civils sans distinction et menace des pays européens. Ce que l’argent ne peut pas acheter, c’est la crédibilité, la tenue, la capacité à se comporter dans le monde avec honneur et droiture. »

Con piacere. Dopodiché c’è una cosa che non deve essere verificata, perché è chiara da sempre: i soldi possono comprare molte cose, possono persino, incredibilmente, portare un campione dello sport a firmare palloni a Mosca nelle stesse ore in cui quel regime criminale ammazza… — Pina Picierno (@pinapic) May 26, 2026

Aucun coup de boule à déplorer.

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