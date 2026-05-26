Les Bleuets ratent leur entrée en lice dans l’Euro U17

Italie 1-0 France

But : Perillo (55e) pour les Azzurrini

Pendant que l’Hexagone suffoque sous la chaleur printanière du mois de mai, les Bleuets U17 se sont pris une sacrée douche froide à Tallinn pour leur entrée en lice à l’Euro face à l’Italie (1-0). Les hommes de José Alcocer se sont rapidement créé des sueurs en grande partie à cause de leur gardien Axel Decrenisse, anti-héros de la rencontre. En cause, ses sorties aériennes très limites. Premier avertissement sur un corner en première mi-temps : il lâche le ballon et frôle le premier CSC de la compétition. Mais bon, on l’excuse, zéro conséquence. Sauf que lors d’un coup franc en seconde période, le gardien monégasque réédite sa prise de balle ratée, et cette fois-ci, Diego Perillo pousse tranquillement le ballon au fond des filets (55e).

Aie l'erreur de Decrenisse qui offre l'ouverture du score à l'Italie... Difficile entame de l'Euro U17 pour nos Bleuets #lequipeFOOT Suivez la rencontre en direct ➡️ https://t.co/4aKX3vuX6w pic.twitter.com/vEJTGx0b8Z — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 26, 2026

Les Bleuets ont alors activé le réveil, mais trop tard pour inquiéter les Italiens. Ils ont cru sauver les meubles lorsque Believe Munongo a repris le ballon dans la surface et a égalisé… enfin le temps d’un instant. Le capitaine des Tricolores, manifestement fan de Thierry Henry, a contrôlé le ballon de la main, ce qui n’a cette fois pas échappé à l’arbitre.

À défaut de briller aux États-Unis, les Italiens s’illustrent en Estonie.

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