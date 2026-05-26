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Un agriculteur français a vu treize finales de Coupe du monde

OC
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Un agriculteur français a vu treize finales de Coupe du monde

De Franz Beckenbauer à Randal Kolo Muani, il n’y a qu’un pas. Ou du moins treize, dans le cas pour Philippe Galzin. Cet agriculteur français a la particularité d’avoir assisté aux treize dernières finales de Coupe du monde, de l’Olympastadion de Munich en 1974, au stade de Lusail en 2022. « Je suis peut-être le seul à avoir vu tout ça », rapporte le septuagénaire dans les colonnes de Libération.

Philippe conserve tous ses précieux billets dans un tiroir, qui s’est bien rempli au fil des années. 25 finales de Ligue des champions, 10 de championnat d’Europe et plus de 100 matchs de Coupe du monde, tous lors des phases à élimination directe. Voilà un bilan qui a de quoi faire saliver n’importe quel amateur de ballon rond.

Pour la finale 2026, la recherche se poursuit

Philippe Galzin garde des souvenirs impérissables des tribunes en Argentine (1978) et des dribbles chaloupés de Maradona en Espagne (1982). Tout le contraire pour l’édition au pays du « soccer » en 1994, «  la plus merdique, ils n’aiment pas le foot ». Pas de quoi empêcher l’agriculteur de s’autoriser un nouveau voyage outre-Atlantique pour perpétuer la série. Déjà assuré d’assister à la demi-finale à Dallas, le Cévenol est toujours à la recherche du précieux sésame qui lui ouvrira les portes du MetLife Stadium le 19 juillet prochain.

Voilà quelqu’un qui aurait été utile pour notre top 100.

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OC

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