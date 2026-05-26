Sainté-Nice : un barrage à passer à la Puel

Assis sur le banc de l’AS Saint-Étienne jusqu’en décembre 2021, Claude Puel a participé à la chute en Ligue 2. Les Verts se sont en partie relancés, ont pris l’ascenseur dans les deux sens, et veulent remonter en faisant tomber l’un de ses fossoyeurs. Désormais à la tête de Nice, l’entraîneur le plus expérimenté de Ligue 1 n’avait pas prévu un tel scénario.

Si, ce mardi, une activité sismique est détectée dans le Forez aux alentours de 20h40, n’ayez crainte : il s’agira simplement de l’annonce du nom de l’entraîneur de l’OGC Nice par le speaker de Geoffroy-Guichard. Le patronyme de Claude Puel fait encore trembler du monde à Saint-Étienne. Il rappelle les derbys perdus au Chaudron face à son OL (trois défaites en autant de matchs pour les Verts entre 2008 et 2011), mais ce n’est pas tant pour ces années passées à Lyon que ses oreilles siffleront avant le barrage aller.

Son nom renvoie surtout à l’automne 2021, une rude période que personne n’a oublié à Saint-Étienne puisqu’elle précède la relégation en Ligue 2. « Ma mission, c’était d’essayer de créer des actifs et générer des fonds pour le club. Et c’est ce qu’on a fait. Saint-Étienne a pu se maintenir d’un point de vue administratif, parce que son futur était plutôt dans la lignée de Bordeaux », s’est-il justifié en conférence de presse, lundi, en pointant le mauvais élève girondin qui cette fois n’avait rien demandé.

Un pompier pas bien dans son uniforme

Claude Puel n’était pas sur le banc en mai 2022, remplacé par Pascal Dupraz, et a dû regarder la séance de tirs au but entre Saint-Étienne et Auxerre depuis son canapé. Démis de ses fonctions en décembre, il s’était sans doute juré qu’on ne le reprendrait plus à jouer à 64 ans les pompiers de service pour se retrouver dans des missions maintien qu’il ne maîtrise pas. Lui, c’est la première partie de tableau qu’il aime, du haut de ses 600 matchs de Ligue 1 comme coach, et les projets sur le long terme où il peut avoir les pleins pouvoirs. Alors, était-ce pour devenir le troisième entraîneur le plus capé du championnat, pour retrouver l’adrénaline du terrain, par amour du club ou par manque d’opportunité plus intéressante qu’il est venu prêter main-forte à l’OGC Nice au cours d’une saison galère ?

Tous à Puel et on s’caresse ?

Quand l’annonce est tombée, entre Noël et le Jour de l’an, le nombre d’yeux frottés a dû provoquer une flambée de rendez-vous pour des conjonctivites sur Doctolib. Le choix du Gym a interrogé : dix ans après la quatrième place de Ligue 1 acquise sur la Côte d’Azur avec Hatem Ben Arfa, Jean Michaël Seri et Vincent Koziello, Claude Puel n’avait pas eu d’expérience aussi réussie, ses passages à Leicester et Saint-Étienne s’étant soldés par ses deux premiers licenciements. En reprenant un club qu’il connaît parfaitement, dans une situation pas si irrévocable (13e du championnat, déjà éliminé en Ligue Europa, mais encore en lice en Coupe de France), le coach pensait qu’il aurait plus à gagner qu’à perdre. Au pire, il ne pouvait pas faire pire que Franck Haise, néo-chouchou du public français et auteur d’un début de saison raté dans les grandes largeurs. Sa stature et sa rigidité suffiraient, comme d’habitude. Il imposerait la discipline dans un vestiaire qui en manquait tant, ferait le ménage sans se soucier des ego et rassurerait les supporters sur la seule base de son nom. Mais voilà que même le sien a fini par être sifflé à l’Allianz Riviera.

Montanier, si loin, si proche

Il a appris à ses dépens que ce n’est pas toujours dans les vieux plats qu’on fait la meilleure socca. Cette année, il a pu se mesurer à des Antoine Kombouaré, Vahid Halilhodžić ou Éric Roy, des entraîneurs dont les premières expériences commencent à sérieusement remonter, appelés pour sauver leur club, avec des fortunes diverses. Si Roy s’est installé sur la durée à Brest depuis 2023, « Coach Vahid » s’est cassé les dents à Nantes.

Mardi soir, Claude Puel sera opposé à Philippe Montanier, arrivé à Sainté en février pour mettre un coup d’électrochoc et remonter dans l’élite. Les supporters des Verts rêvent évidemment d’envoyer, dans le même temps, l’un de ceux qu’ils considèrent comme coupable de la relégation au fond du trou. À 61 ans, le Breton a un parcours moins flamboyant que le Castrais, marqué par des passages dans des clubs d’un standing moindre (bon, ok la Real Sociedad c’est stylé) et obligé de refaire ses preuves en Ligue 2 (Lens, Toulouse et Saint-Étienne, avec des montées à la clé dans les deux premiers), mais ce n’est pas un hasard s’ils se retrouvent l’un face à l’autre, avec des dynamiques diamétralement opposées. Comme si l’un avait davantage mis à jour son logiciel pour s’adapter aussi bien dans un vestiaire toulousain qui parle 15 langues différentes qu’au cœur d’un Chaudron incandescent.

C’est vrai que Nice a un profil d’équipe qui terminait dans les dix premiers. La pression chez nous existe tout le temps, avec la présence de nos supporters. Philippe Montanier

Qui des deux aura le plus la pression lors de ces barrages ? Le Stéphanois, qui a, certes, quelque peu trébuché en fin de saison, mais reste toujours dans les clous pour atteindre l’objectif fixé ou le Niçois, dont l’effectif est bien plus fort sur le papier, mais qui n’a plus sorti la tête de l’eau depuis plusieurs semaines ? « C’est vrai que Nice a un profil d’équipe qui terminait dans les dix premiers, a confirmé Montanier en conférence de presse, lundi, sans s’échapper pour autant. La pression chez nous existe tout le temps, avec la présence de nos supporters. Que ce soit Nice, Auxerre ou Le Havre, on savait que cela allait être difficile. Et ce sera difficile. L’événement et l’enjeu priment, même si on doit privilégier le jeu. »

Si le Gym est habitué à disputer la Coupe d’Europe, ces matchs au couteau face à une équipe sur la pente ascendante s’inscrivent dans une autre catégorie – il y a d’ailleurs eu quatre promotions contre trois maintiens depuis la mise en place de ce système. Cinq jours après avoir essuyé un nouveau revers en finale de Coupe de France, l’OGC Nice doit remettre le bleu de chauffe avec des ingrédients bien différents de ceux montrés ces derniers temps. Même cabossé, le club doit sauver sa peau. Ça tombe bien, Claude Puel est dans la même situation.

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