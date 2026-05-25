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  • Thonon-Evian-Rodez (3-1)

Rodez relégué en troisième division

EL
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Rodez relégué en troisième division

Le RAF se crashe. Si la section masculine du Rodez Aveyron Football s’est montrée à son avantage en Ligue 2 cette saison, l’équipe féminine a eu bien plus de mal en Seconde Ligue. Alors qu’elle jouait sa peau sur le terrain du Thonon Evian Grand Genève, dimanche, la défaite (3-1) a eu raison de ses espoirs et la condamne à la relégation en troisième division.

Metz se maintient sur le fil

Après avoir passé neuf saisons dans l’élite (de 2010-2011 à 2018-2019), les Ruthénoises ont, depuis, fait le yoyo entre la première et deuxième division. L’an passé, elles s’étaient sauvées de justesse grâce à un succès à la dernière journée. Les miracles n’arrivent pas tous les ans non plus, hein.

Si l’En Avant Guingamp était déjà assuré d’être relégué, Metz et Reims étaient à la lutte avec Rodez. Les Champenoises ont fait le job contre Lille (3-1), mais les Messine, elles, ont tremblé jusqu’au bout puisqu’elles se sont inclinées à Nice (4-3) et se maintiennent grâce… au goal-average.

Les Grenates n’ont pas dégoupillé.

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EL

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