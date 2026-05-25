Les chapeaux de Ligue des champions commencent à prendre forme

L’éternel recommencement. La saison à peine terminée, voilà que les clubs sont déjà tournés vers l’avenir. Après le coup de sifflet final des derniers championnats européens, les chapeaux de Ligue des champions pour le prochain exercice commencent à se dessiner.

Quelques épouvantails

La France compte déjà trois participants : le PSG, Lens et Lille, qui pourraient voir arriver Lyon en cas de qualification en passant par un troisième tour préliminaire suivi d’un potentiel barrage. Si les Gones passent ces obstacles, ils seront dans le chapeau 3, en compagnie du LOSC. Encore en lice pour rester sur le toit de l’Europe, les Parisiens seront évidemment dans le premier, tandis que les Lensois, qui effectueront leur quatrième campagne de C1, feront partie du dernier.

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L’Angleterre et l’Espagne sont particulièrement bien représentés avec cinq clubs chacun : Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa et Liverpool d’un côté, le Barça, le Real, Villarreal, l’Atlético et le Real Betis de l’autre. Vous avez dit « farmers leagues » ?

Malgré son titre en Ligue Europa, Aston Villa devrait bien figurer dans le chapeau 2 de C1 en raison de son coefficient UEFA, comme les Red Devils. De gros noms comme le Borussia Dortmund, finaliste en 2024, ou l’AS Roma le compléteront. Les épouvantails du troisième chapeau sont, pour l’heure, Feyennoord, Naples et Leipzig, tandis que le petit nouveau Côme, pensionnaire du quatrième, peut inquiéter du monde.

On a hâte du tirage au sort avec Aleksander Čeferin, le sosie de Claudio Ranieri et une ancien gloire. Cette fois, on mise sur Patrick Vieira.

Maresca, la copie conforme de Guardiola ?