Tottenham sauve sa peau, Chelsea ne sera pas européen, West Ham relégué

Il n’y a pas eu beaucoup de sérénité dans les travées du Tottenham Hotspur Stadium ce dimanche, mais l’essentiel a été assuré, à savoir le maintien des Spurs en Premier League. Sans faire briller son équipe, Roberto De Zerbi aura donc rempli son objectif, et il peut remercier João Palhinha, seul buteur face à Everton (1-0). La victoire était d’autant plus essentielle que West Ham avait dans le même temps gagné sur sa pelouse contre Leeds (3-0). Un réveil trop tardif pour les Hammers, qui iront en Championship la saison prochaine.

C’était aussi un après-midi d’hommages en Angleterre. Pep Guardiola a passé une bonne partie de son temps en larmes, Bernardo Silva a eu le droit à une haie d’honneur à sa sortie et John Stones a aussi été ovationné par l’Etihad Stadium, malgré la défaite face à Aston Villa (1-2). Au final, les Citizens comptent sept points de retard sur Arsenal, qui s’est montré parfait jusqu’au bout en s’imposant à Crystal Palace, avec ses remplaçants sur le terrain (1-2), histoire de préserver tout le monde avant la finale face au PSG en Ligue des champions.

Dans la course à l’Europe, il restait encore quelques billets à distribuer. Les deux belles surprises de la saison, Bournemouth et Sunderland, sont finalement récompensées et iront en Ligue Europa. Brighton a pris une sacré correction à domicile face à Manchester United (0-3) mais profite tout de même des ratés de ses concurrents pour se faufiler en Ligue Europa Conférence. Brentford, Fulham et surtout Chelsea restent sur le carreau.

Même pas mieux que Strasbourg !

Tous les résultats de l’après-midi :

Brighton 0-3 Manchester United

Buts : Dorgu (33e), Mbeumo (44e) et Fernandes (48e) pour United

Burnley 1-1 Wolverhampton

Buts : Flemming (47e) pour Burnley // Armstrong (5e, SP) pour les Wolves

Crystal Palace 1-2 Arsenal

Buts : Mateta (89e) pour Palace // Jesus (42e) et Madueke (48e) pour Arsenal

Fulham 2-0 Newcastle

Buts : Diop (20e) et Cairney (80e) pour Fulham

Liverpool 1-1 Brentford

Buts : Jones (58e) pour Liverpool // Schade (64e) pour Brentford

Manchester City 1-2 Aston Villa

Buts : Semenyo (23e) pour City // Watkins (47e et 61e) pour Villa

Nottingham Forest 1-1 Bournemouth

Buts : Gibbs-White (34e) pour Forest // Tavernier (54e) pour Bournemouth

Sunderland 2-1 Chelsea

Buts : Hume (25e) et Gusto CSC (50e) pour Sunderland // Palmer (56e) pour Chelsea

Exclusion : Fofana (62e) côté Chelsea

Tottenham 1-0 Everton

But : Palhinha (43e) pour les Spurs

West Ham 3-0 Leeds

But : Castellanos (67e), Bowen (79e) et Wilson (90e+4) pour West Ham

Tottenham reste englué dans la zone rouge, Liverpool dans le top 4