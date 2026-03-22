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Tottenham coule contre Nottingham Forest, Aston Villa se rassure face à West Ham

TM
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Tottenham coule contre Nottingham Forest, Aston Villa se rassure face à West Ham

  Tottenham 0-3 Nottingham Forest

Buts : Jesus (45e), Gibbs-White (62e) et Awoniyi (87e).

Après avoir arraché un point dans le money time face à Liverpool le week-end dernier, Igor Tudor et ses hommes sont retombés dans leurs travers ce dimanche. Face à Nottingham Forest, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, les Spurs se sont littéralement fait rouler dessus à domicile (0-3). Surpris sur corner juste avant la première mi-temps par une tête d’Igor Jesus (0-1, 45e), Tottenham, trop timoré, n’est jamais parvenu à se montrer dangereux dans cette partie et a vu Morgan Gibbs-White inscrire le but du break à la suite d’un centre millimétré de Callum Hudson-Odoi après l’heure de jeu (0-2, 62e). Pas aidés par Richarlison, plus que moyen, et Dominik Solanke, en manque d’inspiration, les Spurs se sont de nouveau fait surprendre sur le côté droit, cette fois par Neco Williams, auteur d’une belle offrande pour Taiwo Awoniyi (0-3, 87e). Humiliés, les hommes d’Igor Tudor se font dépasser par leur adversaire du soir, sont 17es et n’ont plus qu’un point d’avance sur la zone de relégation.

  Aston Villa 2-0 West Ham

Buts : McGinn (15e) et Watkins (68e)

Revigorés par leur qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa, les Villans, sur une série de quatre matchs sans gagner (dont trois défaites), ont relevé la tête ce dimanche face à West Ham (2-0). La troupe d’Unai Emery a très vite été mise sur les bons rails grâce à un beau pion de John McGinn. Trouvé par Jadon Sancho, l’Écossais, au bord de la surface de réparation, a placé une délicieuse frappe en première intention pour tromper Mads Hermansen (1-0, 15e). Face à des Hammers inoffensifs (0 tir cadré lors du premier acte), Aston Villa a assuré sa victoire en seconde période avec une réalisation d’Ollie Watkins. Placé dans la surface sur une percée de Morgan Rogers, l’international anglais profite de la frappe repoussée de son coéquipier pour tuer tout suspense (2-0, 68e). Avec ce succès précieux, les hommes d’Unai Emery, 4es, se relancent et prennent cinq points d’avance sur les Reds, battus par Brighton samedi (2-1).

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TM

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