Battu à Brighton, Liverpool perd gros et Hugo Ekitiké

Brighton 2-1 Liverpool

Buts : Welbeck (14e et 56e) pour les Seagulls // Kerkez (30e) pour les Reds

Un après-midi qui fera peut-être date dans la saison de Liverpool. Trois jours après une probante qualification en quarts de finale de Ligue des champions, les hommes d’Arne Slot se sont inclinés à l’AMEX Stadium sur la pelouse de Brighton (2-1). Mis à genoux par un doublé du vétéran Danny Welbeck, les Reds ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux et faire fructifier leurs quelques temps forts, quand Bart Vertbruggen a su faire le travail quand il le fallait. Il a même fallu une énorme boulette de Lewis Dunk pour égaliser à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Milos Kerkez, auteur du geste juste.

Mais plus qu’une dixième défaite cette saison, plus qu’une cinquième place en grand danger, la mauvaise nouvelle de la journée pour Liverpool, c’est la blessure au genou de Hugo Ekitiké, meilleur buteur du club en championnat. Alors qu’Alexander Isak est lui aussi sur la touche pour un long moment, voilà les Reds orphelins de leur meilleure arme offensive cette saison, qui pourrait quant à elle voir le Mondial s’éloigner.

Vintage Welbeck

Auteur de la première saison à 10 buts en championnat de sa carrière l’an dernier, Danny Welbeck a inscrit ses onzièmes et douzièmes réalisations de l’année, pour battre son record personnel. En véritable renard des surfaces, il a surgi par deux fois, profitant des largesses défensives des Reds pour gratter trois points qui confirment la bonne passe actuelle des Seagulls, avant de recevoir une ovation à sa sortie du terrain.

Les locaux auraient d’ailleurs pu alourdir la marque à plusieurs reprises, notamment si Jack Hinshelwood, Yasin Ayari ou Yankuba Minteh s’étaient montrés plus efficaces devant le but et si Giorgi Mamardashvili, à l’origine du premier but de Brighton, ne s’était pas montré décisif sur sa ligne. Au classement, Brighton revient à 6 points de son adversaire du jour.

Tous les regards sont désormais tournés vers les résultats des examens de Hugo Ekitiké…

Un accident de la route retarde un match de Premier League