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Grossse inquiétude autour du genou de Hugo Ekitiké

JF
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Grossse inquiétude autour du genou de Hugo Ekitiké

Le genou de Hugo Ekitiké pourrait-il le priver du Mondial ? C’est la question que se posent désormais les supporters de Liverpool et de l’équipe de France. Sorti dès la huitième minute de jeu du match face à Brighton, le buteur des Bleus, en grande forme cette saison, a quitté le terrain en larmes, laissant craindre le pire pour la suite de sa saison.

Alors que l’on pouvait initialement croire à une béquille à la suite d’un contact avec James Milner, on remarque ensuite que son genou gauche semble se dérober avant même le duel. C’est en tout cas celui que le médecin de Liverpool a examiné à même le terrain avant que l’ancien Parisien ne soit remplacé.

Boitant sévèrement et n’arrivant pas à mettre de poids sur sa jambe gauche, l’attaquant pourrait bien louper les prochaines grosses échéances auxquelles il était promis en club comme en sélection.

La poisse, ni plus ni moins.

Battu à Brighton, Liverpool perd gros et Hugo Ekitike

JF

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