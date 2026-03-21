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Grossse inquiétude autour du genou de Hugo Ekitiké
Le genou de Hugo Ekitiké pourrait-il le priver du Mondial ? C’est la question que se posent désormais les supporters de Liverpool et de l’équipe de France. Sorti dès la huitième minute de jeu du match face à Brighton, le buteur des Bleus, en grande forme cette saison, a quitté le terrain en larmes, laissant craindre le pire pour la suite de sa saison.
EKITIKÉ SORT APRÈS MOINS DE 8 MINUTES 😔 Touché en haut de la cuisse après un contact très tôt dans le match l'attaquant des Reds est sorti sur blessure, sa convocation avec l'équipe de France semble bien compromise 🇫🇷 | #PremierLeague pic.twitter.com/S7Dq5WXIYv— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 21, 2026
Alors que l’on pouvait initialement croire à une béquille à la suite d’un contact avec James Milner, on remarque ensuite que son genou gauche semble se dérober avant même le duel. C’est en tout cas celui que le médecin de Liverpool a examiné à même le terrain avant que l’ancien Parisien ne soit remplacé.
Boitant sévèrement et n’arrivant pas à mettre de poids sur sa jambe gauche, l’attaquant pourrait bien louper les prochaines grosses échéances auxquelles il était promis en club comme en sélection.
La poisse, ni plus ni moins.Battu à Brighton, Liverpool perd gros et Hugo Ekitike
JF