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Anthony Lopes : « On ferme sa gueule, on se douche et on rentre chez nous »

CG
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Anthony Lopes : « On ferme sa gueule, on se douche et on rentre chez nous »

Sans gants. Le couperet est tombé pour le FC Nantes, qui n’aura pas réussi à s’accorder une dernière chance de sauver sa place en Ligue 1, en s’inclinant ce vendredi soir sur la pelouse de Lens (1-0). Quatorze ans après avoir fait son retour dans l’élite, le FCN va donc retrouver la deuxième division.

« Un sentiment de honte  »

« Il n’y a pas de mots, se désolait Anthony Lopes en zone mixte dans des propos rapportés par La Chaîne L’Equipe. On a dit que le maintien ne se jouait pas aujourd’hui, d’accord, c’est certainement ça, mais on devait se laisser le pouvoir de dire que ça pouvait aussi se jouer à la dernière journée. Sauf que voilà, on fait le match qu’il faut, mais on doit être beaucoup mieux sur des choix, c’est comme ça.  »

Qu’est-ce qu’on peut bien se dire dans le vestiaire après une relégation ? La réponse cash de Lopes : « On ne dit rien, on ferme sa gueule, on se douche et on rentre chez nous (…) Nantes, c’est une histoire, un gros club, une région et un stade incroyables, aujourd’hui il y a un sentiment de honte.  »

La venue de Toulouse à la Beaujoire la semaine prochaine s’annonce joyeuse.

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CG

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