Pronostic Lens Nantes : analyse, cotes et prono [Ligue 1]

Analyse du match Lens – Nantes en Ligue 1. Découvrez notre pronostic sur la victoire de Lens et pourquoi les deux équipes pourraient marquer.

Informations clés Lens 2 e avec 64 points, en zone C1.

avec 64 points, en zone C1. Nantes 17 e , lutte pour le maintien.

, lutte pour le maintien. Lens invaincu lors des 5 derniers matchs vs Nantes.

Nantes a gagné 1 de ses 5 derniers matchs.

Lens a marqué dans 25 de ses 26 derniers matchs.

Infos du match Stade stade Bollaert-Delelis (Lens, France) — capacité 38 223 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 33 Entraîneur Lens Pierre Sage Entraîneur Nantes Vahid Halilhodžić

Le contexte du match

Lens, actuellement deuxième du classement de Ligue 1 avec 64 points, se prépare à accueillir Nantes, qui lutte pour éviter la relégation en se classant 17e avec 23 points. L’équipe de Lens, bien installée en zone de qualification pour la Ligue des champions, a marqué 61 buts cette saison, faisant d’elle la deuxième meilleure attaque du championnat. En revanche, Nantes peine à trouver le chemin des filets avec seulement 29 buts inscrits et une différence de buts de -22. Ce match est crucial pour Lens qui souhaite consolider sa deuxième place, tandis que Nantes n’a pas d’autre choix que de viser la victoire pour espérer se maintenir en Ligue 1.

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Forme récente — Lens

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 Nice 1-1 Lens D 2026-04-24 Brest 3-3 Lens D 2026-04-21 Lens 4-1 Toulouse W 2026-04-17 Lens 3-2 Toulouse W 2026-04-04 Lille 3-0 Lens L

Forme récente — Nantes

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 Nantes 3-0 Marseille W 2026-04-26 Rennes 2-1 Nantes L 2026-04-22 PSG 3-0 Nantes L 2026-04-19 Nantes 1-1 Brest D 2026-04-11 Auxerre 0-0 Nantes D

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-12-06 Nantes 1-2 Lens 2025-02-23 Nantes 3-1 Lens 2024-11-09 Lens 3-2 Nantes 2024-02-03 Nantes 0-1 Lens 2023-10-28 Lens 4-0 Nantes

Forme récente des équipes

Lens montre une forme relativement stable avec deux victoires et deux nuls lors des cinq derniers matchs. L’équipe a marqué 11 buts tout en en concédant 10, ce qui souligne une certaine fragilité défensive, notamment lors des déplacements à Brest (3-3) et Nice (1-1). À domicile, les Lensois restent puissants, comme l’indique leur victoire 4-1 contre Toulouse. Cependant, ils devront composer sans plusieurs joueurs clés, dont Thomasson et Sangaré, tous deux suspendus, ce qui pourrait affecter leur créativité offensive.

Nantes a connu un regain de forme en battant Marseille 3-0 lors de son dernier match, une performance qui pourrait redonner espoir à l’équipe dans sa quête pour éviter la relégation. Malgré cette victoire, les Canaris peinent à enchaîner les résultats positifs avec seulement un succès, deux défaites, et deux nuls lors des cinq dernières rencontres. Les difficultés défensives persistent, avec six buts encaissés durant cette période.

Historique des confrontations

L’historique des confrontations directes entre Lens et Nantes penche nettement en faveur des Lensois, avec quatre victoires lors des cinq derniers affrontements. Lens a souvent su dominer ces rencontres, tant à domicile qu’à l’extérieur, marquant à plusieurs reprises après la mi-temps, ce qui témoigne de leur capacité à maintenir la pression sur Nantes tout au long des matchs.

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Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,75. Lens a concédé au moins un but dans chacun de ses cinq derniers matchs, tandis que Nantes a montré une efficacité offensive surprenante lors de sa victoire 3-0 contre Marseille. Cette tendance laisse entrevoir un match ouvert où les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets.

Enfin, il est important de rappeler que tout pari comporte des risques et que les résultats peuvent varier. Jouez de manière responsable.

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