Pronostic Crystal Palace Shakhtar Donetsk : analyse et prono [Ligue Conférence]

Analyse et pronostic du match Crystal Palace – Shakhtar Donetsk. Découvrez notre recommandation de pari : victoire de Crystal Palace.

Informations clés Crystal Palace a gagné l’aller 3-1 à l’extérieur.

Shakhtar a marqué dans ses 5 derniers matchs.

Palace a perdu 3 de ses 5 derniers matchs.

Absence de Marlon et Konoplya pour Shakhtar.

Infos du match Stade Selhurst Park (London, England) — capacité 25 194 Compétition UEFA Ligue Conférence Tour / Journée Demi-finale retour Entraîneur Crystal Palace Oliver Glasner Entraîneur Shakhtar Donetsk Arda Turan Score cumulé (aller) 3-1 (côté Crystal Palace)

Le contexte du match

Crystal Palace reçoit le Shakhtar Donetsk pour le match retour des demi-finales de la Ligue Conférence. Après une victoire 3-1 établie à l’extérieur, les Eagles abordent cette rencontre avec une avance confortable. Ce succès obtenu à Cracovie met Crystal Palace dans une position favorable pour accéder à une finale européenne historique. Toutefois, les performances mitigées en Premier League, notamment la défaite 3-0 face à Bournemouth, soulèvent des questions sur leur forme actuelle. Pour Shakhtar Donetsk, leader de la Premier Liga ukrainienne, ce match représente une opportunité de renverser la vapeur, bien qu’ils aient concédé la défaite lors du premier acte de cette confrontation.

Au fait, n’oublions pas Jean-Philippe Mateta pour l’équipe de France à la Coupe du monde pourrait aussi être une option intéressante à suivre pour les fans de Crystal Palace.

Forme récente — Crystal Palace

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Bournemouth 3-0 Crystal Palace L 2026-04-30 Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace W 2026-04-25 Liverpool 3-1 Crystal Palace L 2026-04-20 Crystal Palace 0-0 West Ham D 2026-04-16 Fiorentina 2-1 Crystal Palace L

Forme récente — Shakhtar Donetsk

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Dynamo Kiev 1-2 Shakhtar Donetsk W 2026-04-30 Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace L 2026-04-26 FC Kudrivka 1-3 Shakhtar Donetsk W 2026-04-23 FC Zorya Lugansk 1-2 Shakhtar Donetsk W 2026-04-20 Shakhtar Donetsk 1-0 Polissya Zhytomyr W

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2026-04-30 Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace

Forme récente de Crystal Palace

Crystal Palace a connu une série de résultats variés, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs. Alors que leur performance en Premier League laisse à désirer, l’équipe d’Oliver Glasner a su se montrer redoutable en Ligue Conférence. La victoire 3-1 à l’aller contre le Shakhtar démontre leur capacité à élever leur niveau de jeu en compétition européenne. Cependant, leur récente défaite face à Bournemouth souligne une certaine irrégularité, en partie due à une gestion calculée de l’effectif en vue de ce rendez-vous crucial.

Forme récente de Shakhtar Donetsk

Le Shakhtar Donetsk a réalisé une bonne série de victoires récemment, avec quatre succès sur leurs cinq dernières rencontres. Cependant, leur défaite à domicile face à Crystal Palace a compliqué leur tâche pour cette demi-finale retour. Malgré leur domination en championnat ukrainien, ils doivent composer avec des absences importantes dans leur charnière défensive, ce qui pourrait être exploité par l’attaque des Eagles.

Historique des confrontations et pronostics

L’unique confrontation récente entre ces deux équipes a vu Crystal Palace s’imposer sur le score de 3-1. Ce résultat à l’extérieur offre un avantage psychologique et numérique à l’équipe londonienne avant ce match retour.

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Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,86. Les deux équipes ont démontré une capacité offensive notable, Crystal Palace ayant marqué 11 buts dans cette compétition jusqu’à présent, tandis que Shakhtar a marqué lors de ses cinq derniers matchs. Avec une défense souvent mise à l’épreuve, ce scénario semble plausible.

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Bien que Crystal Palace parte avec un avantage, le football reste imprévisible, et chaque match peut réserver des surprises. L’issue de cette rencontre reste donc incertaine.

Crystal Palace prend une belle option en vue de la finale de Ligue Conférence