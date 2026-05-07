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« Le Bayern éliminé à cause d’un scandale arbitral » : la presse allemande enrage

CT
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Les tours passent, les plaintes ne trépassent pas. La presse allemande blâme le corps arbitral au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions au détriment du Bayern.

Outre-Rhin, les médias sont dans l’incompréhension concernant les fautes de main de João Neves et de Nuno Mendes, non sanctionnées. « Le Bayern éliminé à cause d’un scandale arbitral », lit-on à la Une de Bild, avant que l’ancien arbitre allemand Manuel Gräfe ne qualifie tout cela de « farce ». « Cette élimination est en partie due à la très mauvaise prestation de l’arbitre en première mi-temps », écrit Die Welt. De son côté, Kicker est plus mesuré et estime que l’arbitre a pris les bonnes décisions aux bons moments.

La presse étrangère conquise par le PSG

Les autres médias européens sont plus impressionnés par l’efficacité défensive des Parisiens, à l’image du tabloïd britannique The Sun : « Alors que le Bayern se précipitait et déchaînait sa fureur, l’équipe d’Enrique a conservé une concentration sans faille, notamment en défense. » De son côté, The Guardian écrit que « ce n’est peut-être pas une mauvaise chose que l’art défensif ait été mis en lumière ».

En Italie, c’est Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien joueur de Naples, qui attire l’attention, notamment dans les colonnes de La Gazzetta Dello Sport. « La performance époustouflante de Kvaratskhelia débloque immédiatement la situation et lui vaut le Ballon d’or », lit-on dans le média transalpin. L’Espagne se fait une joie de voir deux de ses entraîneurs en finale. « Luis Enrique contre Arteta : l’Espagne entrera dans l’histoire de la Ligue des champions », met en avant Marca.

Pendant que les tacticiens italiens sont en perte de vitesse.

Youhou, la France fait partie des cinq grands championnats grâce au PSG !

CT

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