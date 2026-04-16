L'exclusion de Camavinga : « Une tentative de meurtre contre le football »

Pas de répit. La victoire du Bayern Munich sur le Real Madrid (4-3) en quart de finale retour de la Ligue des champions, ce mercredi, a été marqué par le deuxième carton jaune synonyme d’expulsion pour Eduardo Camavinga (86e) pour gain de temps, après une faute sur Harry Kane. La décision de Slavko Vinčić, l’arbitre slovène du match, ne passe pas auprès de la presse espagnole. « Quelle injustice ! », titre Marca à la Une de son journal.

Le média pro-Madrid ajoute : « Eduardo Camavinga a eu tort, car il n’aurait pas dû toucher le ballon. Mais expulser un joueur pour une chose pareille est une tentative de meurtre contre le football. » De son côté, AS ne mâche pas ses mots : « Le Real Madrid a mené au score à trois reprises, mais a finalement cédé suite à une action de génie de Vinčić qui les a réduits à dix. Incroyable expulsion pour Camavinga. »

📰 #LaPortada ✒️ ¡Qué injusticia! ⭐ La eliminación del Real Madrid en Champions tras la roja a Camavinga protagoniza nuestra portada de este jueves pic.twitter.com/I0ZAPOmrKi — MARCA (@marca) April 15, 2026

« On ne peut pas laisser une équipe à dix pour ça »

Iturralde González, ancien sifflet ibérique, estime que l’arbitre de ce Bayern-Real Madrid a commis une erreur. « Déplacer le ballon ou l’emporter après une faute peut valoir un avertissement. Mais à ce niveau, on ne peut pas laisser une équipe à dix pour ça. C’est absurde ! ​​Comment peut-on expulser un joueur ? Il n’a déplacé le ballon que de quatre mètres… Vinčić a mal géré la situation », déclare-t-il à la Cadena Ser. Quelques heures après la colère du FC Barcelone contre l’arbitrage de Clément Turpin, le rival madrilène imite le club sorti par l’Atlético de Madrid, le seul grand d’Espagne qui sera au rendez-vous des demies.

Vivement les compilations de la performance de Slavko Vinčić sur Real Madrid TV.

Eduardo Camavinga a récidivé