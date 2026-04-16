S’abonner au mag
  • C1
  • Quarts
  • Bayern Munich-Real Madrid (4-3)

Les arbitres de Bayern Munich-Real Madrid se sont-ils trompés ?

AB
8 Réactions
Les arbitres de Bayern Munich-Real Madrid se sont-ils trompés ?

C’est visiblement la théorie avancée à Madrid pour justifier l’expulsion d’Eduardo Camavinga (et l’élimination de leur club) en quarts de finale retours de Ligue des champions (4-3) face au Bayern Munich. En conférence de presse d’après-match, Álvaro Arbeloa a en effet torpillé le corps arbitral, qu’il accuse d’avoir mal fait son travail : « Je pense que l’arbitre lui a mis ce carton jaune parce qu’il ne savait pas qu’il en avait déjà un… Les joueurs du Bayern ont dû le lui dire ; mais enfin, même dans ce cas, ce n’est pas un geste suffisant pour être averti. »

Après avoir épuisé le champ lexical de « l’injustice et de la colère », Arbeloa a ajouté vouloir « se battre jusqu’au bout de la saison ». Pour rappel : désormais éliminé de la Ligue des champions, le Real Madrid est deuxième en championnat, à neuf points du leader FC Barcelone (avec sept journées restantes).

Autant dire que le « bout de la saison » est très proche.

« C'est tellement strict » : Kompany surpris de sa suspension

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Logo de l'équipe Real Madrid
Eduardo Camavinga a récidivé
  • C1
  • Quarts
  • Bayern Munich-Real Madrid (4-3)
Eduardo Camavinga a récidivé

Eduardo Camavinga a récidivé

Eduardo Camavinga a récidivé
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
148
89
43
Revivez Bayern Munich - Real Madrid (4-3)
Revivez Bayern Munich - Real Madrid (4-3)

Revivez Bayern Munich - Real Madrid (4-3)

Revivez Bayern Munich - Real Madrid (4-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.