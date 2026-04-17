Photographes blessés lors de Bayern-Real Madrid : l'UEFA ouvre une enquête

Petite focale. L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre le Bayern Munich après que des photographes ont été blessés lors de la rencontre contre le Real Madrid (4-3), ce mercredi en Ligue des champions. Après les buts de Luis Díaz et Michael Olise, des supporters ont pénétré dans la zone des photographes, écrasant certains détenteurs d’appareils photos contre les panneaux publicitaires, rapporte l’AFP. « Pour ceux qui me le demandent : je vais bien ! Quelques hématomes mais pas de fractures ni de lésions au cerveau », avait commenté un photographe de Reuters après la rencontre.

Si l’agence précise que le Bayern a pris contact avec les photographes blessés et que les supporters se sont excusés, l’UEFA a décidé d’enquêter sur les motifs suivants : « blocage de passages publics », « jet d’objets » mais aussi, dans un autre contexte, la « transmission de message inadapté à un événement sportif (banderole anti-UEFA). »

Censure !

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