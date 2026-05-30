Plusieurs surprises dans la compo d'Arsenal

Laissé au frigo. Pour Arsenal aussi, ce samedi 30 mai est le grand soir (ou plutôt, la fin de journée, avec ce coup d’envoi avancé à 18h). À une heure du coup d’envoi, la compo des Gunners est tombée, eux qui veulent aller chercher le premier titre de leur histoire en C1 après avoir glané la Premier League pour la première fois depuis 22 ans. Mikel Arteta a décidé de marquer le coup en faisant un premier choix fort en pointe.

Le Basque a titularisé Kai Havertz à la place de Viktor Gyökeres, ce dernier étant en panne d’inspi devant le but depuis quatre rencontres. Autre choix fort, c’est Leandro Trossard qui occupera le poste d’ailier gauche, et non Eberechi Eze, lui aussi benched.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Your Champions League final line-up. COME ON YOU GUNNERS!! — Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026

Pas d’Espagnols au milieu, Lewis-Skelly titularisé

Au milieu, les indéboulonnables Declan Rice et Martin Ødegaard seront accompagnés par Myles Lewis-Skelly, aussi titularisé à la place de Mikel Merino, qui revient de blessure, et Martin Zubimendi. Derrière, Gabriel Mosquera et Piero Hincapie sont préférés à Jurrien Timber, qui revient aussi de blessure, et Riccardo Calafiori.

Choix payants ? Réponse dans trois petites heures.

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