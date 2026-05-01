Profitez des meilleures cotes d’Unibet pour parier sur PSG–Arsenal

La Ligue des champions 2026 atteint son apogée avec une finale de rêve entre le PSG et Arsenal. Le choc entre le club de la capitale française et le géant londonien promet des émotions fortes, et forcément, de belles opportunités pour les parieurs. Pour en profiter pleinement, encore faut-il choisir la bonne plateforme. Unibet est n°1 sur les cotes du football*, ce qui se traduit concrètement par de meilleures cotes et donc de meilleurs retours potentiels sur vos mises.

PSG – Arsenal : que dit la cote ?

Avant de miser, il est essentiel d’analyser le rapport de force entre les deux équipes. Le PSG, boosté par une saison européenne impressionnante, part légèrement favori sur sa pelouse. Arsenal, de son côté, a réalisé un parcours remarquable et dispose d’un collectif solide, capable de faire basculer n’importe quelle rencontre. Pour affiner votre analyse, consultez les cotes et pronostics d’Unibet pour la finale LDC PSG – Arsenal, régulièrement mises à jour à mesure que l’échéance approche.

Les types de paris disponibles

Parier sur PSG – Arsenal, c’est accéder à une large palette d’options : résultat final, nombre de buts, buteur du match, score exact, mi-temps la plus prolifique… Unibet propose des dizaines de marchés pour cette affiche, permettant à chaque parieur, novice ou confirmé, de trouver le pari qui correspond à sa vision du match.

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Et après la finale, la Coupe du monde

La finale de la Ligue des champions à peine digérée, le football ne s’arrête pas. La Coupe du monde 2026 s’ouvre le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec 48 nations en lice et 104 matchs au programme. France, Espagne, Brésil, Argentine… les favoris sont déjà connus. Retrouvez tous les paris Coupe du monde 2026 disponibles sur Unibet, avec des cotes en temps réel sur le vainqueur du tournoi, le meilleur buteur ou encore les performances de chaque équipe. Un été entier de football à ne pas manquer.

*Le jeu doit rester un plaisir. Si vous ressentez des difficultés à contrôler vos habitudes de jeu, Unibet met à votre disposition des outils et des conseils pour vous accompagner. Retrouvez toutes les ressources disponibles sur la page jeu responsable d’Unibet. Jouer comporte des risques : dettes, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).*

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N°1 sur les cotes du foot

Etude Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) Football (compétitions nationales, UEFA, FIFA, Amicaux internationaux) du 01/11/22 au 23/03/26 (7573 matchs) auprès de Winamax, Betclic, Unibet, Netbet.

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