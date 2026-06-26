On connaît quelques affiches des seizièmes de finale du Mondial

Allez hop, on sort le calendrier et on annule les barbecues avec la belle-famille. Eh oui, parce qu’à ce stade de la compétition, on connaît déjà quelques affiches des seizièmes de finale de la Coupe du monde. Pour vous sauver d’une soirée dominicale des plus barbantes, un alléchant Afrique du Sud-Canada vous attend à 21heures ce dimanche 28 juin. Le lundi 29, un très sexy Brésil-Japon vous tend les bras dès 19heures. Immanquable non ? Parfait pour esquiver un afterwork de l’enfer en tout cas.

Pour la suite de ce qui est officiel, petit coup dur, Pays-Bas-Maroc se jouera à 3h du matin dans la nuit de lundi à mardi. Enfin, on connaît avec certitude une autre affiche de ces seizièmes : États-Unis-Bosnie, dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h du tam’. On peut déjà penser que celui-ci risque de passer à la trappe chez beaucoup de monde…

C’est tout pour ce qui est des certitudes, avec une dernière info au passage, en cas de défaite face à la Norvège ce soir, la France affrontera la Côte d’Ivoire mardi à 19h !

Du caviar au menu et c’est pas fini.

Au bout de l'ennui, le Paraguay et l'Australie se quitte sur un triste nul