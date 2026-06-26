Emerse Faé réagit aux propos de Bastian Schweinsteiger

Une digne correction. Alors que la Côte d’Ivoire a décroché une qualification historique en battant Curaçao (0-2), Emerse Faé a tenu à répondre aux propos de Bastian Schweinsteiger. Le champion du monde 2014 a balancé que le « football africain parfois peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait aussi tactique » avant que le match opposant les Éléphants à l’Allemagne (2-1).

« C’est triste parce que Bastian a été un très grand joueur, explique le sélectionneur ivoirien. Personnellement, j’ai toujours adoré ce milieu de terrain, par sa manière de comprendre le foot et de jouer. À tel point qu’un ami formé avec moi, qui connaissait l’affection que j’avais pour ce joueur me surnommait « Bastian ». J’ai été déçu par l’homme quand j’ai entendu ces commentaires. Quand vous connaissez le foot comme lui, c’est bizarre d’avoir des propos de ce genre, qu’on peut qualifier sans langue de bois de racistes. »

Une incompréhension totale

« Chacun a le droit de dire ce qu’il pense, poursuit Faé. Mais je ne suis pas d’accord avec lui. Je n’ai aucune autre solution que d’accepter et de faire avec. On peut juste montrer sur le terrain que le foot africain, c’est aussi beaucoup de technique et de tactique. Je ne sais pas trop ce qu’il avait dans la tête… Le foot est comme ça, il y a beaucoup de consultants qui cherchent à faire le buzz. Maintenant qu’il est un peu dans l’anonymat, il essaie de faire parler de lui… »

On peut toujours chercher des raisons…