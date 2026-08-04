Hervé Renard reprend du service en Afrique

L’art d’être toujours là au bon moment. Comme attendu, Hervé Renard, tout juste sorti d’une expérience express avec la Tunisie, devient le nouveau sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Renard arrive en terrain connu à Abidjan, étant donné qu’il avait déjà coaché les Éléphants entre 2014 et 2015, les menant au passage vers le titre à la CAN 2015.

Dans son communiqué, la fédération ivoirienne a salué un homme « fort de son expérience du football de haut niveau, de sa connaissance du football africain et de son attachement au football ivoirien ». La durée du contrat entre l’instance et Hervé Renard n’a pas été indiquée, et le sera ultérieurement, lors de la conférence de presse de présentation du coach français.

Embed www.facebook.com

Emerse Faé peut se targuer d’un bon bilan

Non reconduit à la tête de la sélection ivoirienne contre toute-attente, Emerse Faé y a réussi son passage, signant 18 victoires pour 4 matchs nuls et 5 défaites en 27 matchs. En point d’orgue de son mandat, on retiendra le miraculeux sacre ivoirien à la CAN 2024 et le parcours honorable des Eléphants à la Coupe du monde 2026.

Pour rebondir un jour au FC Nantes ?

Hervé Renard ne devrait pas rester au chômage bien longtemps