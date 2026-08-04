Une tête connue de Ligue 1 s'expatrie à Chypre

Rémi sans club ? Rémi Oudin signe à Chypre, à l’AEL Limassol, jusqu’en 2028. L’ancien joueur de Reims (2011-2020) avait été acheté 10 millions d’euros par les Girondins de Bordeaux à l’hiver 2020, pour deux saisons et demi avant d’être prêté puis transféré à Lecce (1 million d’euros en 2023). L’ailier de 29 ans aux 134 matchs de Ligue 1 (22 buts, 16 passes décisives) végétait à Catanzaro la saison dernière, en Serie B, après un prêt à la Sampdoria, pour 465 petites minutes de jeu.

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Avec un certain Conceição

Dans l’effectif des derniers 8e du championnat chypriote, il retrouve l’homonyme Sérgio Conceição et un jeune issu du centre de formation du LOSC au panthéon des meilleurs noms pour un joueur de 183 centimètres : Jayden Peti Peti.

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