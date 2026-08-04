Une première offre du PSG pour Godts rejetée par l'Ajax

Balle renvoyée dans le camp adverse. Le Paris Saint-Germain s’est vu refuser une première offre pour Mika Godts (21 ans) par l’Ajax. Selon De Telegraaf, les Rouge et Bleu auraient transmis une proposition de 45 M€ + 5 de bonus pour le joueur belge. Pas de quoi satisfaire les exigences néerlandaises qui se placent à hauteur de 60 millions d’euros pour lâcher leur joueur le plus prolifique de la saison dernière (42 matchs TCC, 17 buts et 14 passes décisives).

Un marché définitivement lancé côté parisien

Alors que les transferts de Lucas Digne (33 ans) et de Maghnes Akliouche (24 ans) sont en passe d’être bouclés, le club de la capitale n’entend pas en rester là. Mais un homme complique la tâche parisienne : Jordi Cruyff, directeur sportif du club néerlandais. Chipé au KRC Genk contre la modique somme d’un million d’euro à l’hiver 2023, Mika Godts pourrait bien être la prochaine énorme plus-value amstellodamoise…

…et certainement pas la dernière.

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