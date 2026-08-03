Et maintenant Suzuki : à quoi joue Paris avec ses gardiens ?

Alors qu'il a déjà recruté un troisième gardien, semble avoir trouvé son numéro un et possède Lucas Chevalier comme doublure, voilà le PSG sur la piste de Zion Suzuki, brillant avec le Japon lors du Mondial. Une course permanente au portier qui interroge, alors que tout le reste du projet parisien s'appuie sur la stabilité.

Le petit caillou dans la chaussure. En cette période de rando estivale, il y a quelques incontournables. Un beau soleil, un bob, histoire d’y résister, une carte à jour, un itinéraire bien ficelé, de l’eau, en quantité, une bonne compagnie, histoire de savourer la beauté des paysages à plusieurs et enfin, une bonne paire de pompes, du genre à ne pas laisser un bout de caillasse venir se frotter entre la chaussette et la semelle.

Au PSG, on a tout ça, à l’exception des chaussures. Dur au mal, le PSG fait avec les ampoules et accumule les Compeed pour compenser les frottements. Ça ne l’a donc pas empêché de terminer plusieurs GR de qualité en tête, comme la Ligue 1 ou la Ligue des champions, deux années consécutives. Ces ampoules et ces frottements ont même un nom dans la capitale : les gardiens.

Embouteillage sur la ligne

Depuis l’arrivée de QSI à Paris, les buts ont toujours été un sujet majeur. De Sirigu à Safonov, en passant par Trapp, Areola, Navas ou Donnarumma, rien n’est simple pour le gardien du temple. Au sortir d’une nouvelle saison couronnée de succès nationaux et continentaux, où Lucas Chevalier a pris place sur le banc au cœur de l’hiver au bénéfice de Matveï Safonov, voilà pourtant que Paris se remet à jouer au chamboule-tout.

Dans les faits, on compte pour le moment deux mouvements, chacun concernant le troisième gardien. Renato Marin, 20 ans, arrivé l’été dernier et aperçu à trois reprises l’an dernier, a été prêté au CD Nacional… pour faire de la place à Alessandro Longoni, 18 ans, sensation des catégories jeunes du Milan. Un pour un quoi.

Embed t.co

Pour les deux premiers rôles, Safonov et Chevalier semblaient des candidats tous trouvés. Un numéro confirmé et un numéro deux… qui ne doit penser qu’à prendre sa place. Sauf que voilà, tout autant qu’il planche pour trouver de nouveaux éléments offensifs, le PSG se positionne de plus en plus franchement sur Zion Suzuki, titulaire très prometteur à Parme, mais surtout brillant lors pendant la Coupe du monde sous les couleurs du Japon. Le genre de joueur habitué à faire ses preuves et son trou, qui ne se contentera pas d’apprendre en regardant les autres.

De quoi interroger les ambitions parisiennes au poste. Luis Enrique cherche-t-il encore la bonne pioche pour ses buts ? Souhaite-t-il maintenir une pression permanente sur son titulaire ? Ambitionne-t-il depuis le début de remplacer Safonov ? Les questions sont nombreuses et le technicien parisien n’y répondra certainement pas, alors que toutes les autres pièces parisiennes s’imbriquent à la perfection depuis deux ans. Avec un tel recrutement, le titulaire de septembre, quel qu’il soit, passera forcément les premiers mois avec une épée de Damoclès au dessus de la tête. Pas forcément l’idéal, même si les résultats parlent pour Enrique.

Quel rôle pour Chevalier ?

Au milieu de tout ça, un grand perdant se profile à l’horizon. Fauché dans son élan lors de sa mise au ban, sur le banc, Lucas Chevalier est aujourd’hui très loin de ses ambitions de l’été dernier. Il y a un an, il débarquait à Paris dans la peau d’un numéro un, débarrassé de la concurrence d’un Donnarumma qu’il n’aura même pas eu à affronter. Troisième gardien en l’équipe de France, il était LA relève tricolore au poste.

Douze mois plus tard donc, rien ne semble indiquer qu’il soit en mesure de renverser la situation. Surtout pas si Suzuki vient lui aussi apporter son envie de prendre le poste. Si le Parisien annonçait fin juillet qu’il allait continuer dans la capitale, certains journalistes italiens l’annoncent aujourd’hui sur le marché, sans qu’aucune rumeur ne s’impose.

Embed x.com

Absent de la liste des Bleus pour le Mondial cet été, Chevalier pourrait bien être à la croisée des chemins. Il n’y a certainement pas de la place pour deux portiers de ce niveau pour le deuxième rôle à Paris et ce devrait être à l’ancien lillois de plier les gaules. Avec le moral et la confiance en berne, un départ, même en prêt ressemble à la meilleure alternative. Histoire de se remettre les idées en place et de retrouver un peu d’allant. Pour Paris, se serait une façon, même temporaire, de retirer au moins un caillou de sa chaussure et de s’aventurer l’esprit plus léger sur un nouveau chemin de randonnée.

Un indésirable de longue date quitte définitivement le PSG