S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Le PSG intéressé par un héros japonais du Mondial

EM
18 Réactions
Le PSG intéressé par un héros japonais du Mondial

Chevalier range son épée et Suzuki sort son sabre. Le gardien japonais de Parme, Zion Suzuki, intéresserait le Paris Saint-Germain. D’après Sky Sport Italia, le club de la capitale aurait entamé les discussions avec le héros nippon de la Coupe du monde, où il aura réalisé quelques exploits notamment face aux Pays-Bas (2-2) ou au Brésil (2-1).

La fin du roman chevaleresque

Si Suzuki est dans les tuyaux du club double champion d’Europe, c’est aussi parce que la situation de Lucas Chevalier est plus que délicate avec le PSG. Recruté 50 patates il y a un an, l’ancien portier lillois a vu son rôle de numéro 1 être chassé par Matvey Safonov au cours de la saison, jusqu’à voir sa place dans le groupe France remise en question.

D’après la presse italienne, les dirigeants parisiens devront sortir le chéquier pour attirer le gardien, qui intéresse également la Juventus, puisqu’une somme de 30 à 35 bâtons est demandée par le club italien.

Les gardiens au PSG, c’est toute une histoire.

Le PSG dévoile pourquoi il s'est retiré des négociations pour Yan Diomandé

EM

Commentaires

Les membres ont posté 18 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Mag So Foot spécial C1 PSG "Après tant d'années..."

à partir de 5.50€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
58

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.