Chevalier range son épée et Suzuki sort son sabre. Le gardien japonais de Parme, Zion Suzuki, intéresserait le Paris Saint-Germain. D’après Sky Sport Italia, le club de la capitale aurait entamé les discussions avec le héros nippon de la Coupe du monde, où il aura réalisé quelques exploits notamment face aux Pays-Bas (2-2) ou au Brésil (2-1).

La fin du roman chevaleresque

Si Suzuki est dans les tuyaux du club double champion d’Europe, c’est aussi parce que la situation de Lucas Chevalier est plus que délicate avec le PSG. Recruté 50 patates il y a un an, l’ancien portier lillois a vu son rôle de numéro 1 être chassé par Matvey Safonov au cours de la saison, jusqu’à voir sa place dans le groupe France remise en question.

D’après la presse italienne, les dirigeants parisiens devront sortir le chéquier pour attirer le gardien, qui intéresse également la Juventus, puisqu’une somme de 30 à 35 bâtons est demandée par le club italien.

Les gardiens au PSG, c’est toute une histoire.

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