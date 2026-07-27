L’arbitre de la finale entre l’Espagne et l’Argentine range définitivement ses cartons

Aura-t-on des arbitres de dispo pour la prochaine Coupe du monde ou pas ? Après Anthony Taylor la semaine dernière, c’est au tour de l’arbitre de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine (1-0 A.P.), Slavko Vinčić et ses 46 ans, de ranger le sifflet et les cartons pour mettre un terme à sa carrière, selon un communiqué de la fédération slovène de football.

Une légende du foot slovène

Dans les mots écrits par la fédé slovène, elle souligne que « c’est le premier Slovène à officier lors d’une finale de la Coupe du monde, confirmant ainsi son statut de légende » dans le pays des Pogačar et Čeferin. Il faut dire que le CV de l’homme en noir le jour de la finale est plutôt chargé. Officiant au niveau international depuis 2010, il a été au sifflet de 50 matchs de Ligue des champions, dont la finale en 2024 qui a vu la victoire du Real Madrid face au Borussia Dortmund (2-0), entre autre.

Finir sa carrière en finale de la Coupe du monde, Vinčić s’inspire des meilleurs.

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