S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Barrages
  • Suède

Pourquoi la Suède s’est privée d’Alexander Isak

MH
Pourquoi la Suède s’est privée d’Alexander Isak

Isak sur le banc, encore.

L’attaquant de Liverpool, censé être à 26 ans la vitrine du renouveau scandinave, subit déjà la grisaille du Merseyside et, désormais, celle des Blågult. Alexander Isak a encore regardé la Suède jouer au foot sans lui : troisième match de suite sans être titulaire, et cette fois, même pas une minute lors du nul arraché face à la Slovénie (1-1) pour clore des qualifications catastrophiques. Derniers du groupe, les Suédois s’en sont remis à leurs victoires en Ligue des nations pour s’octroyer une place pour les barrages.

La peur du jaune

Pourquoi ce choix ? Pas une alerte physique, mais une alerte « administrative ». Le staff suédois, pas totalement sûr du nombre de cartons jaunes qui pesaient sur ses cadres, a préféré ne pas risquer une suspension avant les barrages. « Ça peut avoir un impact », souffle Stefan Pettersson au micro de Fotbollskanalen, actuel directeur sportif de l’équipe masculine (oui, ça existe), qui promet de lire attentivement les lettres de la FIFA la prochaine fois. Graham Potter, lui, demande juste de retrouver un Isak agressif et en forme, histoire d’éviter une nouvelle catastrophe en mars.

Les Suédois avaient déjà vécu un tel scénario catastrophe pendant les barrages de la Coupe du monde 2022, privés pour les mêmes raisons de Zlatan Ibrahimović, ils ont vu la Pologne de Robert Lewandowski les doubler avec une victoire nette et sans Blågult.

L’Allemagne déroule, la Belgique et la Suède galèrent

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!