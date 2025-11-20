Pourquoi la Suède s’est privée d’Alexander Isak

Isak sur le banc, encore.

L’attaquant de Liverpool, censé être à 26 ans la vitrine du renouveau scandinave, subit déjà la grisaille du Merseyside et, désormais, celle des Blågult. Alexander Isak a encore regardé la Suède jouer au foot sans lui : troisième match de suite sans être titulaire, et cette fois, même pas une minute lors du nul arraché face à la Slovénie (1-1) pour clore des qualifications catastrophiques. Derniers du groupe, les Suédois s’en sont remis à leurs victoires en Ligue des nations pour s’octroyer une place pour les barrages.

La peur du jaune

Pourquoi ce choix ? Pas une alerte physique, mais une alerte « administrative ». Le staff suédois, pas totalement sûr du nombre de cartons jaunes qui pesaient sur ses cadres, a préféré ne pas risquer une suspension avant les barrages. « Ça peut avoir un impact », souffle Stefan Pettersson au micro de Fotbollskanalen, actuel directeur sportif de l’équipe masculine (oui, ça existe), qui promet de lire attentivement les lettres de la FIFA la prochaine fois. Graham Potter, lui, demande juste de retrouver un Isak agressif et en forme, histoire d’éviter une nouvelle catastrophe en mars.

Les Suédois avaient déjà vécu un tel scénario catastrophe pendant les barrages de la Coupe du monde 2022, privés pour les mêmes raisons de Zlatan Ibrahimović, ils ont vu la Pologne de Robert Lewandowski les doubler avec une victoire nette et sans Blågult.

L’Allemagne déroule, la Belgique et la Suède galèrent