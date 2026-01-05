Quand le stade de Schalke 04 accueille du biathlon

Peut-être le seul monde où Johannes Boe peut briller dans un grand stade.

Pendant cette trêve hivernale, à la Veltins Arena, antre habituel de Schalke 04, le football n’était vraiment pas au goût du jour. Pistes de ski, fine couche de neige, tir à la carabine… c’est la 22e édition du World Team Challenge, qui a pris place à Gelsenkirchen, fief du club de deuxième division. Pendant que Moussa Sylla et sa clique déchaussaient les crampons pour les fêtes de Noël, neuf nations et dix équipes se sont retrouvées dans une Veltins Arena prête à accueillir 44 000 spectateurs le temps d’une soirée.

Une piste de 1,4 km

Côté tricolore, c’est la patronne Lou Jeanmonnot, première au classement général de la Coupe du monde, qui a représenté le pays avec Fabien Claude, tous les deux sélectionnés pour les JO de Milan-Cortina. Le binôme a fait un détour par Gelsenkirchen à quelques semaines des Jeux olympiques d’hiver 2026 où il a décroché la deuxième place sur une piste de 1,4 km, partiellement aménagée à l’extérieur du stade.

De quoi redonner vie au club qui se réveille tout juste d’une mauvaise passe, actuellement premier au classement.

Schalke 04 verrait-il enfin le bout du tunnel ?