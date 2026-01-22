Edin Džeko n’ira pas à Paris et rejoint la D2 allemande

Ce n’est pas Paris et ça n’y ressemble pas vraiment. Ce qui se dessinait depuis plusieurs jours a été confirmé ce jeudi par le FC Schalke 04 : Edin Džeko rejoint la Ruhr.

L’avant-centre de 39 ans arrive en provenance de la Fiorentina et s’est engagé avec le leader de la 2. Bundesliga jusqu’à la fin de la saison. S’il n’a encore jamais évolué en deuxième division allemande, l’élite du football allemand lui est en revanche familière. Sous les couleurs de Wolfsburg, il avait été sacré champion d’Allemagne en 2009, avant de décrocher le titre de meilleur buteur la saison suivante.

Verstärkung für den Angriff: Edin Džeko wechselt für den Rest der laufenden Saison zum #S04 🆕🎯 Willkommen auf Schalke, @EdDzeko! ⚒️ Mehr dazu hier ↪️ https://t.co/H3VuvzhVxa pic.twitter.com/qqv8ixg7od — FC Schalke 04 (@s04) January 22, 2026

De retour en Allemagne après 15 ans

En janvier 2011, le Bosnien avait quitté l’Allemagne après trois ans et demi pour rejoindre Manchester City. Il a ensuite évolué dans plusieurs grands clubs européens, notamment l’AS Rome, l’Inter Milan, ainsi qu’à Fenerbahçe à Istanbul.

L’été dernier, après deux saisons en Turquie, il était revenu en Italie en s’engageant à la Fiorentina. Mais sans inscrire le moindre but en Serie A, les rumeurs de départ se sont rapidement multipliées. Le Paris FC aurait également manifesté son intérêt, mais celui-ci n’a pas pu se concrétiser.

Il n’y a pas la place pour deux grands attaquants de 39 ans en Ligue 1.

