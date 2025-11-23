Olivier Giroud doit-il devenir remplaçant au LOSC ?

Revenu cet été en Ligue 1, et auteur de premières prestations d’un bon niveau au LOSC, Olivier Giroud (39 ans) marque clairement le pas. Est-il venu le temps qu’il enfile le costume du supersub qu’on aurait pu logiquement imaginer à son arrivée ?

Il avait bluffé tout le monde. En août dernier, pour son grand retour en France après un échec en MLS, à Los Angeles, Olivier Giroud n’avait eu besoin que de onze minutes pour ouvrir son compteur buts en Ligue 1, à Brest (3-3). Une semaine plus tard, il dégoûtait l’AS Monaco dans les arrêts de jeu pour faire triompher le LOSC à Pierre-Mauroy (1-0). Mais depuis le 24 août et ce buzzer beater, c’est plus compliqué pour le champion du monde 2018, qui n’a inscrit qu’un seul pion lors de ses douze derniers matchs, face à Brann en Ligue Europa (il marque le but décisif du 2-1 à dix minutes du terme).

En Ligue 1, malgré un temps de jeu important (toujours plus de 71 minutes sur le terrain, une seule fois remplaçant, à Nice, quand il revenait d’une légère blessure), Giroud ne parvient plus à se montrer décisif. Pire, sa grosse erreur à Strasbourg, juste avant la trêve, a coûté très cher aux siens (2-0). Lille n’a marqué qu’une seule fois lors des trois derniers matchs de championnat (deux défaites et une courte victoire sur Angers, 1-0). « Je n’en attends pas plus, promettait Bruno Genesio vendredi. Olivier a fait un super début de saison. Il a été très bon. Il s’est entraîné énormément, il s’entraîne toujours énormément. Parfois, on veut le freiner, mais il ne veut pas. » L’entraîneur des Dogues voit une explication à ce coup de mou : « Je pense que, peut-être, il y a aussi, et c’est normal, un petit contre-coup de cette préparation et de ce début de saison. »

Une interrogation individuelle, un problème collectif

Sans vouloir lâcher le soldat Giroud, Genesio fait surtout un constat collectif de la mauvaise passe offensive des siens : « Olivier est aussi dépendant de l’équipe. On est dominateurs, mais on est beaucoup moins performants dans les 30 derniers mètres dans nos approches, dans la façon dont on amène le ballon devant le but, dans la surface et dans les situations qu’on se crée. On touche énormément de ballons dans la surface, on est une des équipes qui en touchent le plus, je crois. Mais pas forcément dans de bonnes conditions. Il est aussi dépendant de ça. Même si c’est un grand buteur, il faut avoir des occasions. »

Olivier est aussi dépendant de l’équipe. On est dominateurs, mais on est beaucoup moins performants dans les 30 derniers mètres dans nos approches. Bruno Genesio

À se demander si le moment n’est pas venu pour Pep Genesio de lancer Hamza Igamane comme titulaire. Tonitruant, aussi, pour ses débuts avec ce doublé plein de fougue à Lorient (7-1, 3e journée), le Marocain affiche 4 buts (contre seulement 2,38 expected goals) et 1 passe décisive en dix apparitions (deux titularisations), sans oublier ses trois pions en quatre rencontres européennes. Il y a les stats, et il y a le style Igamane. On ne tombera pas dans les enflammades de comparaison avec Ronaldo R9 lues ici ou là, mais la palette de l’international marocain est (très) prometteuse, et donne envie de le voir avec un statut de numéro un.

Histoire d’apprécier à quel point il peut exploser, ou pas. Sa vitesse d’exécution, son instinct, sa puissance… Avec une activité différente d’un Giroud qui pourrait donner plus de clés à ce jeu offensif lillois qui doute, comme le disait encore Genesio cette semaine : « C’est tout le monde, on ne peut pas stigmatiser un seul joueur. Pendant la trêve, à part Hamza, tous les attaquants étaient là. On a pu parler, travailler, regarder des vidéos sur toutes les bonnes approches, et tout ce qui nous manque pour mieux finir nos actions. On manque cruellement d’efficacité. » Rappelons d’ailleurs que Lille a inscrit 16 de ses 23 buts en Ligue 1 au cours de trois rencontres (3-3 face à Brest, 7-1 à Lorient, 6-1 devant Metz), signe des difficultés.

Un duo Igamane-Giroud, c’est possible ?

Reste que la Coupe d’Afrique des nations arrive, et Hamza Igamane sera évidemment convoqué par Walid Regragui et va, si tout se passe bien pour le Maroc, pays organisateur, manquer plusieurs rencontres. Si les Lions de l’Atlas vont par exemple jusqu’en finale, Igamane ratera au minimum les matchs à Auxerre (14 décembre), face à Rennes (3 janvier), au Parc des Princes (16 janvier) et au Celta de Vigo (22 janvier). Raison qui pourrait pousser Genesio à continuer de l’intégrer petit à petit, dans ce rôle de remplaçant, avant de prendre le pouvoir en 2026 pour finir la saison, pour aussi construire l’avenir avec lui. Et ainsi laisser encore (un peu) le champ libre à Olivier Giroud. « Je peux vous dire que c’est agréable d’avoir un joueur comme ça dans le groupe, félicitait Genesio au sujet de l’attaquant français. De par l’exemple qu’il donne à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes, dans son engagement tous les jours à l’entraînement et dans ce qu’il fait. »

Olivier Giroud est un joueur que je regarde depuis que je suis petit, quand il jouait à Arsenal. Hamza Igamane, fan

Ce n’est pas Hamza Igamane, arrivé tardivement cet été, fin août, ce qui peut aussi expliquer la durée de son intégration progressive, qui dira le contraire. Les deux semblent d’ailleurs complices malgré la concurrence, en témoignent certaines vidéos du duo lors de matchs des Dogues. « Olivier Giroud est un joueur que je regarde depuis que je suis petit, quand il jouait à Arsenal, saluait Igamane en septembre. Tout le monde le connaît, il a joué au plus haut niveau et je vais beaucoup apprendre à ses côtés. » Avec Giroud ou Igamane titulaire, la réception du Paris FC est en tout cas primordiale pour ne pas lâcher le podium, et ne pas vite dégringoler : avant cette 13e journée, Lille comptait autant de points de retard (cinq) sur Lens, troisième, que d’avance sur Toulouse, 10e. Il y a peut-être une dernière solution : associer les deux ensemble, devant. Bruno Genesio serait-il capable d’oser ?

