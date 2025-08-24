Immortel, Giroud offre la victoire à Lille contre Monaco

Au terme d’une rencontre animée et longtemps équilibrée, c’est l’inusable Olivier Giroud qui est venu offrir un précieux succès à Lille face à Monaco (1-0). Avec déjà trois buts en deux journées, le champion du monde, malgré un penalty manqué dans le temps additionnel, confirme qu’il est une bonne pioche, et le LOSC passe devant l’ASM au classement.

Lille 1-0 Monaco

But : Giroud (90e+1) pour les Dogues

Lorsque Lille et Monaco s’affrontent, c’est généralement l’heure de détourner le regard de ce que l’on est en train de faire et de se poser dans le canapé, pour observer parmi ce qui se fait de mieux dans notre championnat. En tribunes, même Lucas Chevalier a tenu à faire le déplacement. Entre deux équipes habituées à truster au minimum le top 5 du championnat, c’est une nouvelle opposition entre deux formations cohérentes et ambitieuses à laquelle on a eu droit au stade Pierre-Mauroy. Et alors qu’on pensait aller se coucher sans but, voilà qu’Olivier Giroud a piqué, comme un grand, et arraché un succès que l’on attendait plus pour le LOSC (1-0).

Un 0-0 qui n’en a que le nom

Avec Edon Zhegrova sur le banc et de retour dans le groupe lillois, cette rencontre de clôture de la deuxième journée de Ligue 1 a même un petit frisson en plus à nous apporter. Côté monégasque, on retrouve Mika Biereth sur le banc, Adi Hütter faisant confiance à Folarin Balogun, tout comme Eliesse Ben Seghir, en instance de départ. Et l’attaquant américain ne manque pas de se faire remarquer en première période, en pesant sur la défense lilloise ou en apportant sa présence dans la surface, à l’image d’une tête de peu à côté au quart d’heure de jeu. Mais alors que son équipe est globalement plutôt dominatrice, c’est bien Maghnes Akliouche qui brille côté ASM, même s’il manque de tranchant à la finition.

43 - Nombre de matches consécutifs à domicile avec au moins un but inscrit dans le top 5 européen en championnat : 🏅 Lille - 43 🥈 Paris SG - 34 🥉 Francfort et Osasuna - 22 Tradition. #LOSCASM pic.twitter.com/30JfzWNRhr — OptaJean (@OptaJean) August 24, 2025

D’abord seul dans la surface après une erreur de jugement d’Alexsandro à la conclusion d’une superbe sortie de balle (9e), puis sur un contrôle un peu trop long au devant de Berke Özer (17e) et enfin sur une frappe qui frôle le montant après un service de Lamine Camara (39e). Si Monaco a des opportunités et semble un peu plus en place que le LOSC, ce dernier n’est pas en reste et se crée aussi plusieurs situations, notamment par l’intermédiaire d’Hákon Arnar Haraldsson, qui loupe une occasion en or, seul devant Lukáš Hrádecký, après avoir pourtant réalisé un contrôle exceptionnel en portemanteau après une ouverture de Nathan Ngoy (21e). Avec Ayyoub Bouaddi en cannes et partout dans l’entrejeu, et des latéraux Romain Perraud et Thomas Meunier qui n’hésitent pas à se projeter pour apporter du danger, les Nordistes arrivent à faire jeu égal et rejoignent les vestiaires à égalité (0-0), alors que le score ne reflète pas la valeur d’un match auquel il ne manque que des buts.

Giroud a bien fait de persévérer

Après la pause, le rapport de force a tendance à s’inverser. Les Monégasques sont un peu plus frileux et les Lillois se montrent, notamment un certain Olivier Giroud et notamment sur coups de pied arrêtés ! Sur corner, le champion du monde se montre impérial et touche presque tous les ballons (55e, 62e, 68e pour Ngoy). Dans le jeu, c’est pareil, que ce soit en profondeur, où il faut une sortie efficace de Hrádecký dans les pieds, ou sur un centre qu’il est à deux doigts de mettre au fond des filets d’une reprise de volée au bout de lui-même (74e). On ne voit presque que lui à la conclusion des actions, et avec son jeu en pivot qui donne un point de fixation essentiel à son équipe, mais il lui manque encore la réussite. À l’image de son équipe, puisque Bouaddi voit sa frappe puissante déviée au dernier moment par Christian Mawissa (61e) et qu’Haraldsson ne trouve pas le cadre sur une demi-volée du gauche (90e).

Un soulagement pour les joueurs et supporters lillois, qui peuvent savourer ensemble 🤗#LOSCASM pic.twitter.com/6IIeZ4PfMi — L1+ (@ligue1plus) August 24, 2025

Au milieu de tout ça, Monaco peine à se montrer dangereux, et l’influence d’Akliouche réduit au fil des minutes. Alors Adi Hütter fait entrer dans le même temps Biereth et Ben Seghir, histoire d’aller chercher les trois points, mais ça ne suffit pas. Côté lillois, le coaching est efficace. Sorti du banc et auteur d’une grosse entrée, Matías Fernández-Pardo trouve Olivier Giroud au milieu de la surface. Après tous ses échecs, l’avant-centre contrôle, se retourne et trouve finalement le chemin des filets, au bout du bout (1-0, 90e+1). Il est même à deux doigts de planter un quatrième but en deux journées, après un penalty obtenu sur l’ultime contre-attaque par Fernández-Pardo (n’oublions pas de souligner le sauvetage importantissime d’Alexsandro juste avant). Sauf qu’à l’image de la plupart des tireurs depuis le début de saison, Giroud ne trouve pas le filet, mais plutôt la tribune (90e+7), et tout le monde en reste là. Lille est cinquième, Monaco huitième. Le point noir de la soirée pour le LOSC restera la blessure de Ngalayel Mukau, sorti sur civière à l’heure de jeu et vraisemblablement touché à la cheville. Le péno raté de Giroud, lui, appartient déjà au passé.

Lille (4-2-3-1) : Ozer – Perraud, Alexsandro, Ngoy, Meunier – Mukau (Fernandez-Pardo, 60e), André – Correia (Bentaleb, 81e), Bouaddi, Haraldsson – Giroud. Entraîneur : Bruno Genesio. Fernandez

Monaco (4-2-3-1) : Hrádecký – Henrique (Ouattara, 85e), Mawissa, Dier, Teze (Vanderson, 74e) – Zakaria, Camara – Golovin (Ben Seghir, 74e), Minamino (Biereth, 74e), Akliouche – Balogun. Entraîneur : Adi Hütter.

