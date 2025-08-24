- Ligue 1
- J2
- Lille-Monaco
Revivez Lille-Monaco (1-0)
Malgré cet échec d'Olivier Giroud dans les utlimes secondes, Lille repart avec les trois points sur la plus petite des marges. Après une deuxième mi-temps sans ambitions, Monaco a été puni par le réalisme du LOSC.
Merci d'avoir suivi ce live, courage pour ceux qui reprennent le boulot demain et à bientôt sur SO Foot.
ARHG. Giroud loupe le doublé. Le héros lillois du soir loupe son pénalty. Sa tentative passe largement au dessus.
PENALTY POUR LILLE. Fernandez Pardo est percuté dans la surface par Mawissa après un sprint de 50 mètres. Giroud pour le doublé ?
Après un match en dents de scie, Alexsandro sauve son équipe grâce à un tacle glissé dans sa surface de séparation. Juste derrière lui, Mika Biereth attendait l'offrande.
Six mètres pour Monaco. L'ASM en aura une dernière pour tenter d'aller chercher l'égalisation.
Plus que trois minutes à jouer entre les deux équipes.
Deux buts en deux matchs pour Giroud avec le LOSC. Oh qu'elle est belle cette histoire.
⚽ But d'Olivier Giroud pour Lille
Immortel. Exceptionnel. Injouable. Inimitable. Légende. En pivot, Olivier Giroud se retourne et envoie une frappe sublime sous la barre de Lukas Hradekcy. Le LOSC ouvre le score à l'entrée du temps additionnel.
La frappe croisée d'Hakon Haraldsson passe à un mètre de la cage de l'AS Monaco.
🟨 Carton jaune pour Lamine Camara sur cette vilaine balayette.
🟨 Carton jaune pour Nabil Bentaleb
Bentaleb soigne ses stats.
Plus que cinq minutes pour éviter le 0-0. Bougez-vous messieurs !
🔀 Changement pour Monaco. Kassoum Ouattara remplace Caio Henrique
Monsieur l'arbitre, il s'agirait de siffler une faute après ce tirage de maillot sur le chouchou de l'Hexagone, le seul, le grand, l'unique Olivier Giroud.
Après un coup de billard dans la surface monégasque, Benjamin André loupe le coche. Vent de panique dans la défense de l'ASM.
Deux minutes après son entrée, Mika Biereth fait faute sur le gardien lillois.
Monaco a repris le contrôle du ballon depuis les changements d'Adi Hutter. La fin de match va être longue pour le LOSC.
Adi Hutter change les trois joueurs de sa ligne d'attaque à quinze minutes du terme.
🔀 Changement pour Monaco. Eliesse Ben Seghir remplace Aleksandr Golovin
🔀 Changement pour Monaco. Mika Biereth remplace Takumi Minamino
🔀 Changement pour Monaco. Vanderson remplace Jordan Teze
WAH, on n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Seul au point de penalty, Olivier Giroud ne parvient pas à cadrer sa reprise. Ça se rapproche côté Lillois.
Olivier Giroud-Eric Dier épisode 3. Troisième round remporté par le Français.
Takumi Minamino délivre un centre complétement raté. Pas très inspiré le Japonais ce soir (il va marquer dans 10 minutes).
L'autre Belge du onze lillois, Nathan Ngoy, ne cadre pas sa tête après une remise lumineuse d'Olivier Giroud.
Thomas Meunier en vitesse de pointe, c'est aussi rapide que son compatriote Wout van Aert dans la Rue Lepic.
L'ambiance monte à Pierre Mauroy. Le public n'a pas envie de rentrer à la maison avec ce triste 0-0. Nous aussi.
La connexion des expérimentés Olivier Giroud-Benjamin André a failli été décisive après cette passe en profondeur lumineuse du milieu de terrain français. Belle sortie de Lukas Hradecky pour éteindre l'incendie.
La tête d'Olivier Giroud passe au dessus sur le corner. Les Lillois poussent pendant que les Monégasques brûlent à petit feu.
À l'entrée de la surface, Ayyoub Bouaddi envoie une reprise de volée audacieuse deviée au dernier moment par un défenseur monégasque. Corner.
🔀 Changement pour Lille. Matias Fernandez Pardo remplace Ngal'ayel Mukau
La pépite lilloise sort sur civière. Grosse perte pour les hommes de Bruno Genesio dès la deuxième journée.
Ngal'ayel Mukau reste à terre après un duel avec Caio Henrique. Ça ne sent pas bon pour le joueur de la RDC.
Alexansdro loupe complétement sa reprise de la tête. Aucun soucis pour Lukas Hradecky.
Corner pour Lille qui continue de jouer dans la moitié de terrain adverse.
Malgré un bel effet fouetté, le coup franc de Romain Perraud ne donne rien.
Benjamin André qui discute avec l'arbitre. Notre bonne vieille Ligue 1 est bel et bien de retour.
Les Lillois commencent cette deuxième période tambour battant avec un pressing intense sur la défense monégasque.
C'est reparti dans le Nord. Pas de 0-0 messieurs s'il vous plaît.
Les Dogues sortent déjà de la niche. La deuxième-mi-temps va bientôt commencer.
Mi-temps entre ces deux prétendants au podium de la Ligue 1. Beaucoup d'actions des deux côtés, mais trop de déchets dans la finition pour espérer être devant à la pause.
On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la deuxième mi-temps (promis Giroud va marquer).
À tout la team SO FOOT !
Alexsandro (encore lui) glisse seul dans la surface. Sans conséquences.
Les relances d'Alexansdro, c'est tout sauf ce qu'on peut penser d'un défenseur de la Seleçao. Heureusement que les fesses de son sélectionneur, Carlo Ancelotti, ne sont pas posées sur les sièges de Pierre-Mauroy.
Après une enième perte de balle de la défense lilloise, Maghnes Akliouche n'enroule pas assez sa frappe qui termine à gauche du poteau lillois.
Gros duel au milieu de terrain entre Bouaddi et Minamino. Et à la fin, c'est le minot lillois qui l'emporte.
Le nouveau portier de Monaco, Lukas Hradecky, communique mal avec Eric Dier sur un centre dangereux de Thomas Meunier. Aussi s'il lui parle Finlandais...
Un Aux Armes retentit dans les tribunes de Pierre-Mauroy. Dans un club du Sud de la France, certains se battent après avoir entendu ce chant, alors méfiance.
Lucas Chevalier aperçu dans les tribunes. Pas sûr qu'il puisse troquer le costard pour le maillot si les Lillois en ont besoin.
Romain Perraud, un centre moisi digne d'un joueur de Southampton...
Le match est très enlevé. Malgré les espaces béants dans les défenses, les deux équipes peinent encore dans l'avant-dernière passe.
Olivier Giroud vient de montrer à Eric Dier comment on remporte un duel de la tête.
Oublié dans le dos de la défense monégesaque, Hakon Harraldsson loupe sa frappe après un contrôle porte-manteau exceptionnel.
Quel sauvetage de la recrue Romain Perraud sur ce nouveau centre très dangereux de Caio Henrique.
Le nouvel attaquant du LOSC Thomas Meunier réponds à l'action monégasque. L'international belge envoie une frappe qui passe juste au dessus de la lucarne.
OLALALA, on n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Alors qu'il partait seul en profondeur, Maghnes Akliouche a été stoppé par le gardien lillois Berke Ozer.
Coup de coude de Teze sur Giroud. Il en faudra plus pour stopper l'avant-centre français.
Première gâchette manqué pour Folarin Balogun. Sa tête passe à côté.
Le duel Eric Dier-Olivier Giroud nous rapelle quelques North London Derby.
Maghnes Akliouche tout proche d'ouvrir le score. Sur une galette de Caio Henrique, le joyau monégasque envoie une frappe trop molle pour inquèter Berke Ozer, le remplaçant d'un certain Lucas Chevalier.
Première incursion des Lillois dans la défense de l'ASM. Le centre de Meunier n'a finalement rien donné.
Ayyoub Bouaddi a du feu dans les jambes, mais a surtout déjà perdu trois ballons.
Si on peut vivre un 3-3 comme le spectaculaire Brest-Lille de la semaine dernière, on signe direct !
C'est parti !! Et Olivier Giroud a déjà touché un ballon de la tête...
Le Stade Pierre-Mauroy est bouillant. 20 degrés à Lille ce soir; une température qui peut rapidement monter si les Dogues performent sur le rectangle vert.
Les deux équipes rentrent sur le terrain. Régalez-vous.
Côté Monaco, le quatuor offensif titularisé par Adi Hutter Golovin-Minamino-Akliouche-Balogun fait saliver. Le gardien lillois Berke Ozer risque d'être mis à contribution.
Olivier Giroud est titulaire pour sa première à domicile avec le LOSC. Haraldsson, Correia et Bouaddi joueront en soutien de la légende de l'Équipe de France.
Hello la team SO FOOT.
À suivre, un magnfiique duel entre Lille et Monaco pour conclure cette magnifique journée de Ligue 1. Sortez les popcorn avant la reprise du boulot demain...
