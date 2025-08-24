Revivez Lille-Monaco (1-0)

Malgré cet échec d'Olivier Giroud dans les utlimes secondes, Lille repart avec les trois points sur la plus petite des marges. Après une deuxième mi-temps sans ambitions, Monaco a été puni par le réalisme du LOSC.

Merci d'avoir suivi ce live, courage pour ceux qui reprennent le boulot demain et à bientôt sur SO Foot.