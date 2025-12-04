Emmanuel Macron promet d'agir pour obtenir la libération de Christophe Gleizes

#FreeChristopheGleizes.

Emprisonné depuis juin pour « apologie du terrorisme », le journaliste Christophe Gleizes a vu sa lourde peine de sept ans de prison confirmée ce mercredi par la cour d’appel de Tizi Ouzou.

De l’autre côté de la Méditerranée, Emmanuel Macron a exprimé, ce jeudi, sa « profonde inquiétude » après la confirmation de cette condamnation en appel. « Nous continuerons d’agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais », a assuré le président de la République dans un communiqué diffusé par l’Élysée.

« Des discussions sont en cours »

De son côté, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, s’est exprimé mercredi sur France 2 pour promettre de « peser de tout [son] poids pour obtenir la libération » de notre collègue, tout en « regrettant » la décision des autorités algériennes. « Des discussions sont en cours », a-t-il martelé, précisant que le cas Gleizes serait un élément déterminant des relations franco-algériennes, récemment réchauffées après la grâce accordée à l’écrivain Boualem Sansal.

Christophe Gleizes condamné à 7 ans de prison en appel en Algérie : son frère Maxime « espère que ce cauchemar s’arrêtera rapidement ».#FreeGleizes pic.twitter.com/tPK3REHy43 — SO FOOT (@sofoot) December 3, 2025

Même tonalité du côté de la famille. Maxime Gleizes, le frère du journaliste, espère une grâce présidentielle, « la possibilité de liberté la plus proche ». Lui qui croyait à une issue heureuse confie ressentir aujourd’hui l’impression d’être « Don Quichotte contre des moulins à vent ». Sauf que le vent souffle fort.

