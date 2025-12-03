Le Bayern se sort du piège tendu par l’Union Berlin

Union Berlin 2-3 Bayern Munich

Buts : Querfeld (SP, 40e, 55e) pour Eiserne // Ansah (CSC, 12e), Kane (24e) et Leite (CSC, 45e+ 4) pour le Rekordmeister

Rocambolesque.

Sans briller, le Bayern Munich est parvenu à l’emporter au terme d’un match au scénario fou face à l’Union Berlin en 8es de finale de la Coupe d’Allemagne (2-3). Tout commence pourtant idéalement pour la bande de Vincent Kompany grâce à un contre-son-camp de la cuisse du pauvre Ilyas Ansah sur corner (0-1, 12e) et à un coup de casque de l’inévitable Harry Kane (0-2, 24e). Mais la rencontre est loin d’être terminée pour le Rekordmeister. Les Eiserne obtiennent et transforment un penalty par l’intermédiaire du jeune défenseur Leopold Querfeld (1-2, 40e) avant de prendre un nouveau coup sur la tête avec un nouveau contre-son-camp cette fois de Diogo Leite qui dévie maladroitement dans ses propres filets un coup franc de Michael Olise (1-3, 45e+ 4).

Une qualification heureuse

Le club bavarois pense de nouveau avoir fait le plus dur, mais Kane concède un penalty à la suite d’un duel aérien trop vigoureux selon l’arbitre. Querfeld, encore lui, ne tremble pas et réduit l’écart, permettant aux siens de continuer de rêver. La suite ? Une succession de ratés de la part des hommes de Steffen Baumgart, à qui il aura souvent manqué quelques centimètres pour égaliser, à l’image de la tête de l’intenable Querfeld, qui flirte avec le poteau en toute fin de rencontre (85e). Qu’importe, les filets de Manuel Neuer ne trembleront plus, et le Bayern se qualifie pour la première fois depuis la saison 2022-2023 pour les quarts de finale de la compétition.

Vers une 21e DFB-Pokal ?

