S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J10

L’Union Berlin stoppe la folle série du Bayern

QB
L’Union Berlin stoppe la folle série du Bayern

Jean-Charles Sabattier risque d’en perdre sa voix.

Après 16 victoires consécutives, le Bayern a enfin trouvé à qui parler ce samedi sur la pelouse de l’Union Berlin (2-2). Le champion d’Allemagne a même frôlé la défaite. Danilho Doekhi a ouvert le score sur corner d’une frappe sans contrôle, aidé par une belle faute de main de Manuel Neuer (27e). Le Néerlandais a remis ça sur un coup franc, en profitant d’un ballon mal dégagé par Harry Kane (83e). Cependant, les Bavarois sont revenus systématiquement : d’abord par Luis Díaz dans un angle ultra-fermé (38e), puis par un coup de boule revanchard de Kane (90e+3). L’honneur est sauf, l’invincibilité aussi. Les deux équipes se retrouveront dans trois semaines et de nouveau à Berlin, mais en Coupe d’Allemagne cette fois.

Doublé pour Schick et Maza

Derrière, personne n’en a profité. Leipzig s’est pris les pieds dans le tapis à Hoffenheim, malgré l’ouverture du score de Yan Diomandé (3-1). Dortmund aurait pu récupérer la deuxième place, mais le BvB a laissé échapper la victoire à la 90e+7 à Hambourg (1-1). Largement en tête, le Bayern compte donc six points d’avance. En revanche, le Bayer Leverkusen n’a pas fait dans la dentelle en collant six buts en 53 minutes à Heidenheim (6-0) avec un doublé pour Patrik Schick et Ibrahim Maza. Le Werkself intègre ainsi le top 4, en attendant le match de Stuttgart dimanche.

Pas mal de tremblements de filets, encore !

Union Berlin 2-2 Bayern

Buts : Doekhi (27e, 83e) pour l’Union Berlin // Díaz (38e), Kane (90e+3) pour le Bayern Munich

Hambourg 1-1 Dortmund

Buts : Konigsdorffer (90e+7) pour Hambourg // Chukwuemeka (64e) pour le Borussia Dortmund

Leverkusen 60 Heidenheim

Buts : Schick (2e, 22e), Hofmann (16e), Poku (27e), Maza (45e+1, 53e)

Hoffenheim 3-1 Leipzig

Buts : Hajdari (20e), Lemperle (38e), Promel (79e) pour Hoffenheim // Diomandé (9e) pour Leipzig

Harry Kane et Kingsley Coman s’amusent face à l’Union Berlin

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Logo de l'équipe FC Bayern München
11 November 2023, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, Bayern Munich - 1. FC Heidenheim, matchday 11 at the Allianz Arena. Harry Kane of Munich celebrates the 1:0 goal. Photo: Sven Hoppe/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. - Photo by Icon sport
11 November 2023, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, Bayern Munich - 1. FC Heidenheim, matchday 11 at the Allianz Arena. Harry Kane of Munich celebrates the 1:0 goal. Photo: Sven Hoppe/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. - Photo by Icon sport
  • Paris sportifs
Pronostic Bayern Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Pronostic Bayern Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Pronostic Bayern Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 2j
134
97
30
Revivez Marseille-Brest (3-0)
Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!