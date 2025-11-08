L’Union Berlin stoppe la folle série du Bayern

Jean-Charles Sabattier risque d’en perdre sa voix.

Après 16 victoires consécutives, le Bayern a enfin trouvé à qui parler ce samedi sur la pelouse de l’Union Berlin (2-2). Le champion d’Allemagne a même frôlé la défaite. Danilho Doekhi a ouvert le score sur corner d’une frappe sans contrôle, aidé par une belle faute de main de Manuel Neuer (27e). Le Néerlandais a remis ça sur un coup franc, en profitant d’un ballon mal dégagé par Harry Kane (83e). Cependant, les Bavarois sont revenus systématiquement : d’abord par Luis Díaz dans un angle ultra-fermé (38e), puis par un coup de boule revanchard de Kane (90e+3). L’honneur est sauf, l’invincibilité aussi. Les deux équipes se retrouveront dans trois semaines et de nouveau à Berlin, mais en Coupe d’Allemagne cette fois.

Doublé pour Schick et Maza

Derrière, personne n’en a profité. Leipzig s’est pris les pieds dans le tapis à Hoffenheim, malgré l’ouverture du score de Yan Diomandé (3-1). Dortmund aurait pu récupérer la deuxième place, mais le BvB a laissé échapper la victoire à la 90e+7 à Hambourg (1-1). Largement en tête, le Bayern compte donc six points d’avance. En revanche, le Bayer Leverkusen n’a pas fait dans la dentelle en collant six buts en 53 minutes à Heidenheim (6-0) avec un doublé pour Patrik Schick et Ibrahim Maza. Le Werkself intègre ainsi le top 4, en attendant le match de Stuttgart dimanche.

Pas mal de tremblements de filets, encore !

Union Berlin 2-2 Bayern

Buts : Doekhi (27e, 83e) pour l’Union Berlin // Díaz (38e), Kane (90e+3) pour le Bayern Munich

Hambourg 1-1 Dortmund

Buts : Konigsdorffer (90e+7) pour Hambourg // Chukwuemeka (64e) pour le Borussia Dortmund

Leverkusen 6–0 Heidenheim

Buts : Schick (2e, 22e), Hofmann (16e), Poku (27e), Maza (45e+1, 53e)

Hoffenheim 3-1 Leipzig

Buts : Hajdari (20e), Lemperle (38e), Promel (79e) pour Hoffenheim // Diomandé (9e) pour Leipzig

