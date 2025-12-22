La Zambie arrache le nul face au Mali

Mali 1-1 Zambie

Buts : Sinayoko (61e) pour les Aigles // Patson Daka (90+2e)

Les Aigles ont déjà les ailes coupées.

Un peu moins de 24h après la victoire inaugurale du Maroc, le Mali a manqué son entrée en lice dans cette CAN 2025, rejoint sur le fil par la Zambie (1-1). Une vraie déception pour les Aigles, déjà en difficulté avant d’affronter le pays hôte au prochain match. Les hommes de Tom Saintfiet ont affiché leurs difficultés dès l’entame de match, où Abdoulaye Diaby manque de marquer contre son camp. Une rencontre surtout marquée par des contacts rugueux, à l’image du dégagement de Mathews Banda dans le talon de Dorgeles Nenê. Première intervention de la VAR dans le tournoi, et déjà deuxième penalty raté puisque Willard Mwanza réalise l’exploit devant El Bilal Touré.

[⚽ VIDÉO BUT] 🏆 #CAN2025 #MALZAM 🤯 Incroyable !! 🥶🇿🇲 La Zambie braque le Mali dans le temps additionnel ! 💥 Patson Daka vient égaliser à la 92ème de la tête... avant de rater sa célébration ! 😭#beINCAN2025 https://t.co/aKF2Sk8YNF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 22, 2025

La Zambie revient de nulle part

Muets, les Aigles attendent leur heure pour débloquer une partie fermée à double tour. Elle arrive finalement à l’heure de jeu sur un corner rapide qui surprend totalement la défense zambienne, inexplicablement attentiste. Plus réactif, Sinayoko s’empare du cuir, crochète et termine sous la barre (1-0, 61e). Dominic Chanda tente d’imiter Ayoub El Kaabi en envoyant un retourné capté par Djigui Diarra, mais c’est finalement Patson Daka qui punit sur le gong une défense malienne soudainement empruntée d’un joli coup de tête (1-1, 90e+2). Gros accroc pour le Mali, qui a désormais rendez-vous avec les Lions de l’Atlas, dès vendredi.

Attention à ne pas être réduits au rôle du cafard.

Accusé de plusieurs agressions sexuelles, le sélectionneur de la Zambie enfin mis à pied