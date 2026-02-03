Et le but préféré de Yohan Cabaye est…

Des nouvelles du Beckham français. Tout juste quadragénaire et actuel directeur sportif du centre de formation et préformation au PSG, Yohan Cabaye s’est permis de faire un petit best-of de sa carrière. Le stade dans lequel il a préféré jouer ? Old Trafford. Et son but préféré, parmi les 75 qu’il a plantés durant sa carrière ? Un pion avec Newcastle contre Manchester United, à Old Trafford, justement.

Retour en décembre 2013. Nelson Mandela vient de mourir, la tempête Xaver frappe le nord de l’Europe et les Bleus héritent d’une poule en bois pour le Mondial brésilien. Pas de quoi désorienter Yohan Cabaye : ce samedi 7 décembre, alors que le score est toujours nul et vierge entre Newcastle et les Red Devils, Moussa Sissoko parvient à prendre de vitesse le pauvre Patrice Évra et sert un caviar au milieu de 26 ans, qui place une frappe imparable et permet aux Magpies de l’emporter à Manchester.

📆 #OnThisDay 2️⃣0️⃣1️⃣3️⃣ A Yohan Cabaye winner at Old Trafford! 😍🇫🇷 pic.twitter.com/limj3obtoV — Newcastle United (@NUFC) December 7, 2021

Comme quoi, le monde a peut-être changé depuis, mais United est toujours aussi nul.

