Monaco, le PSG et l'OM sur le pont en Youth League

Chez les jeunes, les clubs français ont encore des étoiles dans les yeux. Ce mardi les Minots Marseillais vont affronter le Real de Madrid en Youth League en 16es de finale. Quelques jours après l’improbable élimination de l’équipe première, les bébés marseillais devront réaliser l’exploit face aux jeunes Merengue, 4es de la phase de ligue avec 15 points.

Deux autres clubs français encore en lice

Au même moment, les jeunes du Rocher monégasques sont opposés au Club Bruges, 3e de la phase initiale avec 15 points. Enfin, mercredi, les Titis parisiens, 13es de la phase ligue, affrontent les jeunes Biélorusses du Dinamo Minsk.

La rencontre, initialement prévue à l’extérieur, est délocalisée à Paris. En cause, l’UEFA a décidé de sanctionner la Biélorussie, qui soutient la Russie, en interdisant ses clubs et ses équipes nationales de jouer leurs matches de compétitions UEFA à domicile.

De l’autre côté, Gianni Infantino a ouvert la porte à un retour éventuel de la Russie dans le football mondial.

Youth League : Monaco qualifié, l’OM en sursis