Youth League : le PSG concède le nul à Leverkusen

Les Titis ne décollent pas !

Match de rotation pour les Parisiens en déplacement à Leverkusen. Jean-François Vulliez a fait confiance à ses remplaçants ce mardi et a offert une première titularisation en Youth League à Adam Ayari, Mathis Jangeal et Pierre Mounguengue, déjà buteur en fin de match face à l’Atalanta lors de la journée d’ouverture.

Dominateurs mais stériles en première période, les Titis se font surprendre sur un corner mal dégagé. Dimitri Luca manque sa tête défensive et remet le ballon dans la zone dangereuse. Opportuniste, Burak Kir se glisse dans l’espace et n’a plus qu’à pousser le ballon au fond : 1-0 pour les Allemands à la 37e.

Réaction d’orgueil parisienne

Au retour des vestiaires, les Parisiens enchaînent les occasions et reviennent au score grâce à un excellent mouvement collectif, conclu par Rayan Abo El Nay à la 52e. Deux minutes plus tard, Paris obtient un penalty très généreusement accordé suite à une main inexistante d’un joueur allemand, transformé sereinement par Jangeal.

Mais la joie est de courte durée, dix minutes plus tard, Leverkusen égalise sur une belle transition offensive. Julien Kurowski, seul non-allemand de l’équipe, reprend le ballon de la tête sur un tir mal négocié par Martin James, pas irréprochable sur l’action. Le débat des gardiens au PSG semble décidément s’étendre à tous les étages du club.

Avec une victoire, une défaite et un match nul, les Titis parisiens stationnent en tant que bon barragiste, avant la réception des Bavarois.

Le Barça renverse le PSG en Youth League